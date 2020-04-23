شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل فلسطينيا تشتبه في إضرامه النار بمبنى للبلدية في القدس..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا، للاشتباه في قيامه بإضرام النيران بمبنى يتبع لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، وعرض المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، فيديو للحظة قيام عناصر شرطة الاحتلال، وهم يقتحمون مبنى البلدية الذي نشب في أحد غرفه حريق ضعيف ويعتقلون المشتبه به الفلسطيني، بينما انتشرت عناصر من الحماية المدنية لمحاولة احتواء الحريق.

وبالأمس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الشباب خلال مواجهات على مدخلة بلدة السواحرة قرب مدينة القدس المحتلة، وعرضت المركز الفلسطيني للإعلام عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، فيديو لجنود الاحتلال وهم يقتادون الشبان الفلسطيني إلى مكان الاعتقال بعد أن قاموا بالاشتباك معهم ورشقوهم بالحجارة أمام بلدة السواحرة، ولم تفصح وسائل إعلام عن مكان التحقيق مع الفلسطينيين المعتقلين من قبل الاحتلال.



حريق فى مبنى تابع للبلدية بالقدس

وعلى جانب آخر، أعلن جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك"، أنه اعتقل مؤخرًا خلية تابعة لحركة حماس خططت لهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

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وذكرت صحيفة " معاريف" أن "الشاباك" أصدر بيانا عممه على وسائل الإعلام الإسرائيلية أكد فيه إن الخلية مكونة من ثلاثة أشخاص خططوا لتنفيذ عمليات في ملعب "تيدي" لكرة القدم في القدس، وكذلك ضد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة رام الله في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أنه في شهر مارس الماضي اعتقل أعضاء الخلية الذين اجتمعوا خلال دراستهم في جامعة بيرزيت في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وكانوا أعضاء في حركة الكتلة الإسلامية الطلابية في الجامعة.

وتابع أن أعضاء الفرقة هم أحمد سجدية (27 عامًا) من مخيم قلنديا، ومحمد حماد (26 عامًا) من كفر عقب وعمر عيد (24 عامًا) من قرية دير جرير شمال شرق رام الله.

وكشف التحقيق أنهم خططوا لتنفيذ هجمات "إرهابية" باستخدام عبوات ناسفة ضد الجيش الإسرائيلي في عدة أماكن في منطقة رام الله.