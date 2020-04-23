شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدرس إعادة فتح المراكز التجارية مع مراعاة الاشتراطات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الدعوة جاءت لدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية في الإمارات مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبها، أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن الإمارة ستستأنف خدمات حافلات النقل العام الساعة السادسة من صباح السبت المقبل، وقالت الدائرة إنها ستجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام" ابتداء من صباح اليوم الخميس.

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وبالأمس، قررت إمارة أبوظبي إعادة فتح المراكز التجارية بطاقة استيعاب 30% وبشروط وقائية، ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت سابق تم تدشين الجهاز الجديد، ليكون أول جهاز للتصوير المقطعي بالكمبيوتر، ضمن وحدة منعزلة ومستقلة بالكامل خارج منشآت الرعاية الصحية بالدولة في خطوة تعزز جهود مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وتعتبر هذه المعدات بحلول مبتكرة ومتقدمة للتصوير المقطعي بالكمبيوتر وتساعد في تشخيص الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي يسببه مرض كورونا، بحسب ما نشر موقع "الرؤية" الإماراتي، التى أكدت أنه يتم وضع الوحدات المعزولة والمستقلة بالكامل في مناطق مؤقتة بحيث يخضع المرضى المشتبه بإصابتهم بالفيروس كورونا المستجد للفحص دون الحاجة إلى دخولهم مرافق المستشفى، وتكفل هذه الخطوة السيطرة على تفشي الوباء العالمي وحماية كوادر الرعاية الصحية التي تزاول أعمالها في الخطوط الأمامية ضمن المستشفيات من مخاطر التعرض لعدوى فيروس كورونا الجديد.