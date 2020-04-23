شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال يعتقل 4 شبان من بيت لحم ويتوغل شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أربعة شبان من بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا (23 عاما) من منطقة شارع الصف، وأخرا (24 عاما) من منطقة وادى معالى وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلى ذويهما وفتشتهما، وفى بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين (21 عاما) و(28 عاما).

وفى سياق آخر.. توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم، فى أراضى المواطنين الزراعية الحدودية شرق مدينة غزة. وذكرت "وفا" بأن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من موقع "ملكة" العسكرى الجاثم خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضى المواطنين الزراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع فى المكان ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

وأصيب 5 شباب فلسطينيين بالرصاص المطاطى، أمس الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلى فى قرية قصرة جنوب نابلس عقب اغلاق المدخل الرئيسى للقرية بالمكعبات الاسمنتية، حيث قال محمد جابر رئيس بلدية قصرة لوكالة "معا" إن 5 شباب أصيبوا بالرصاص المطاطى، كما اصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

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وأوضح أن المواجهات اندلعت عقب قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق المدخل الرئيسى الشرقى للقرية بالمكعبات الاسمنتية بعد قيام عدد من الشبان الفلسطينيين بفتحه الليلة الماضية بعد مرور عدة أيام على اغلاقه، مؤكدا أن اغلاق المدخل الشرقى للبلدة يعيق حركة المواطنين ما يضطر المواطنين إلى سلوك طرق اضافية وطويلة لقضاء حوائجهم والوصول إلى أماكن عملهم، مؤكدا أن هذا الطريق يمثل الشريان الرئيسى للقرية.

كما استشهد شاب فلسطينى ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي،أمس الأربعاء، على حاجز "الكونتينر" العسكرى، شمال شرق بيت لحم، وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز "الكونتينر" العسكري، اطلقوا النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، بدعوى تنفيذ عملية دهس وطعن، ما أدى إلى استشهاده.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فى أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلى المنطقة والحاجز العسكرى.

وفى سياق أخر، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث قامت ست آليات عسكرية إسرائيلية بالتوغل انطلاقا من ما يسمى بوابة المطبق العسكرى لمسافة محدودة شرق المحافظة وقامت بعمليات تمشيط وتجريف وسط إطلاق نار متقطع.