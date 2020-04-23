شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن وصول الرحلة الاستثنائية الأخيرة لنقل رعاياها العالقين بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، وصول 298 مواطنًا عراقيًا قادمًا من العاصمة التركية اسطنبول، وذكرت الوزارة - وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أنها تعد الرحلة الاستثنائية الخاصة والأخيرة لإعادة العراقيين العالقين فى تركيا على متن الطائرة التى تحمل الطراز (A330/YI-AQY) التابعة لأسطول الناقل الوطنى العراقى.

وكانت الحكومة العراقية، قالت إنها خففت بعض قيود العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، بما يسمح بإعادة فتح بعض المتاجر والشركات مع تخفيف حظر للتجول مفروض منذ نحو شهر على الحركة والتنقلات، جاءت الخطوة قبل أيام معدودات من بداية شهر رمضان الذى جرت العادة على الخروج فيه للتسوق المساء.

لكن رمضان هذا العام، سيكون مختلفا بالنسبة للعراقيين. وتسمح الإجراءات الجديدة بالحركة داخل العاصمة بغداد من الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء فى حين يستمر حظر التجول الكامل فى عطلة نهاية الأسبوع يومى الجمعة والسبت.

وقال بيان حكومى إنه بموجب القواعد الجديدة، يمكن للمكاتب الحكومية أن تبقى مستويات العمالة فيها عند 25 % من إجمالى الموظفين بحد أقصى، وسيتم السماح بإعادة فتح بعض المتاجر، لكن المراكز التجارية والمتنزهات والمساجد التى تتجمع فيها عادة أعداد كبيرة من الناس ستظل مغلقة.

ومن المقرر أن يستمر التخفيف حتى 22 مايو، نهاية شهر رمضان ومن المتوقع تشديد الحظر مرة أخرى بعدها.

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وسيستمر إغلاق المدارس والجامعات مع توقف جميع الرحلات الجوية بحسب البيان.

وبعد ساعات من رفع حظر التجول الثلاثاء، توافد الآلاف على أسواق بغداد لتخزين المؤن قبل بداية رمضان.

وقال على حسين الذى حضر لشراء احتياجاته من أحد الأسواق المزدحمة بوسط بغداد إنه جاء للسوق بعد شهر من حظر التجول لشراء لوازم رمضان مضيفا أنه يتوخى كل الإجراءات اللازمة "للوقاية من هذا المرض اللعين".

وفرضت السلطات حظرا للتجول فى 15 مارس، ثم شددت الحظر، وأغلقت المطارات والمكاتب والمدارس وأمرت الناس بالبقاء فى المنازل معظم الوقت.

وسجل العراق 1574 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 حتى 20 أبريل نيسان توفى منها 82 مصابا وتعافى 1043 حسبما قالت وزارة الصحة.