شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لشراء 655 ألف طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة اليوم عن طرحها المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد كمية (655) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو – أغسطس2020). وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس فى بيان اليوم الخميس إن الكمية المطروحة موزعة على عدد (11) باخرة بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.



وأفاد أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، حيث قامت المؤسسة بترسية (775) الف طن منذ بداية هذا العام.

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