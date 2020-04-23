شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 55 حالة من كورونا وإجمالى المتعافين 498 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى شفاء 55 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين 498، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وبدأت وزارة الصحة الكويتية في تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جميع مناطق الكويت.

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وقالت الوكيل المساعد ل‍وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن الحملة بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس حسب التقصي الوبائي؛ وذلك للبحث عن مصدر الانتشار والحد منه.

وأوضحت أن الفرق الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الكويتية، تقوم بأخذ مسحات عشوائية، وقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم؛ لكشف أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).