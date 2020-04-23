شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 55 حالة من كورونا وإجمالى المتعافين 498 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى شفاء 55 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين 498، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
وبدأت وزارة الصحة الكويتية في تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جميع مناطق الكويت.
وقالت الوكيل المساعد لوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن الحملة بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس حسب التقصي الوبائي؛ وذلك للبحث عن مصدر الانتشار والحد منه.
وأوضحت أن الفرق الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الكويتية، تقوم بأخذ مسحات عشوائية، وقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم؛ لكشف أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الكويتى: شفاء 55 حالة من كورونا وإجمالى المتعافين 498 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.