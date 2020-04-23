شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لـ1716 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1716، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 106 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها 35 حالة لعمانيين، 71 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1614) حالة وعدد الوفيات (8)، وتماثلت للشفاء (238) حالة.

وطالبت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

واتخذت سلطنة عمان، الاثنين، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها، لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

و نصت القرارات كالآتي:

- اللجنة تشدد على الجميع بتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها.

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- اللجنة تؤكد على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

- يمنع منعًا باتًا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

- تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.

وكانت أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان شراء مليون حبة من دواء هايدروكسي كلوروكوين من الهند، والذي اعتمدته الوزارة كأحد الأدوية المستخدمة لعلاج مرض فيروس كورونا "كوفيد 19".