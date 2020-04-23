شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ 191 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 191، فى حين وصل عدد المصابين إلى 14592 مصابا، وسجلت الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حالتى وفاة بالفيروس لمسنين من نزلاء مركز لعلاج الزهايمر فى رمات غان.

وصرحت مصادر بالصحة الإسرائيلية، بأن عدد المصابين بحالة خطيرة بلغ 136 مصابا، منهم 107 موصولين بأجهزة تنفس صناعي، في حين بلغ عدد المتعافين 5334، وأن عدد الحالات النشطة التي تخضع للمتابعة الصحية حاليا 9067 حالة.

وكانت إسرائيل، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 14498 حالة وفقا لخبر بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وفى وقت سابق علقت لجنة برلمانية إسرائيلية، أمس الأربعاء، استخدام الشرطة بيانات الهواتف المحمولة فى تنفيذ الحجر الصحى المرتبط بفيروس كورونا المستجد، وعزت نائبة فى البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) القرار إلى مخاوف من انتهاك الخصوصية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمحت للشرطة الشهر الماضى بطلب تتبع بيانات الهواتف المحمولة للذين تلقوا أوامر بعزل أنفسهم للاشتباه أو التأكد من حملهم فيروس كورونا بهدف التأكد من عدم خروجهم.

Advertisements

ودفع هذا الإجراء، ومعه قرار مواز بإتاحة استخدام تكنولوجيا لمكافحة الإرهاب طورها جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلى لرصد حركة حاملى الفيروس، الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية للجوء إلى المحكمة العليا.

ومع استغلال القيود الطارئة بسبب فيروس كورونا لتمكين الشرطة من الاطلاع بشكل أكبر على بيانات الهواتف المحمولة لمدة شهر تعهدت الحكومة بأن أى تمديد لهذا الأمر سيخضع لموافقة البرلمان.

ومع اقتراب الشهر من نهايته أمس الأربعاء، صوتت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع فى الكنيست على حجب مشروع قانون للتمديد قدمته الحكومة.

وقالت عضوة اللجنة أيليت شكد على تويتر "الضرر الكبير الذى سيلحقه (تتبع الهواتف المحمولة) بالخصوصية يفوق فائدته"، مشيرة إلى أن الشرطة يمكنها القيام بالأمر بزيارة منازل المفروض عليهم الحجر الصحي.