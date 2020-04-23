شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: 55 حالة شفاء جديدة من كورونا بإجمالى 498 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 55 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 498 حالة، وأوضح الشيخ باسل الصباح، فى بيان صحفى، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ55 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 31 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 443 حالات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، بدأت فى تطبيق استراتيجية المسح الميدانى الشامل عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع مناطق الكويت.

وقالت الوكيل المساعد ل‍وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن الحملة بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس حسب التقصي الوبائي؛ وذلك للبحث عن مصدر الانتشار والحد منه.

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وأوضحت أن الفرق الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الكويتية، تقوم بأخذ مسحات عشوائية، وقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم؛ لكشف أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت وزارة الشؤون الكويتية، تطبيق اشتراطات جديدة للسكن العمالي في البلاد، بناء على توجيهات وزارة الصحة الكويتية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة في ظل تسجيل عدد كبير من الحالات في المساكن العمالية.

وقالت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري بوزارة الشؤون الكويتية ايمان الانصاري – في تصريح صحفي الثلاثاء، إن ادارة المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، تقوم بالتفتيش على المساكن العمالية؛ للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة المهنية للعمالة داخل مساكن العمال.

وأوضحت أن الاشتراطات الجديدة تتمثل في تعقيم السكن العمالي بالكامل بشكل يومي، وتوفير جهاز قياس حرارة، وإلزام مشرف السكن بقياس درجة حرارة جميع العمال أثناء دخولهم وخروجهم من المسكن بشكل يومي، وتأمين كافة مستلزمات الوقاية الاحترازية من كمامات وقفازات ومعقمات ومنظفات للعمال القاطنين في المساكن، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليفها، ولا يجوز تحميلها على العامل، مشيرة إلى أنه تم دعوة جميع الشركات التي لديها مساكن عمالية، ومسجلة لدى الوزارة، لشرح كافة الاشتراطات الجديدة، وتوجيههم وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.