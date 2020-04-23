بومبيو: طالبنا الصين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية للأبد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة، طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيراً إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ. ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق بمدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي. وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص وأصاب ما يربو على 2.6 مليون شخص.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي الأربعاء: «نظراً للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات والأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد».

كما انتقد بومبيو الصين مجدداً بسبب تفشي فيروس كورونا، واتهمها بانتهاز الوباء فرصة لترويع جيرانها، لكنه رحب في الوقت نفسه بتقديمها إمدادات طبية ضرورية لبلاده. وقال إن الولايات المتحدة «تعتقد بقوة» أن بكين لم تبلغ عن تفشي الفيروس في الوقت المناسب في انتهاك لقواعد منظمة الصحة العالمية، كما تقاعست عن الإبلاغ عن انتقاله بين البشر «لمدة شهر حتى انتشاره في كل الأقاليم داخل الصين».

وأضاف أن بكين أوقفت فحص عينات جديدة «ودمرت عينات مأخوذة» بالفعل وتقاعست عن تقديم عينات للعالم الخارجي«مما جعل من المستحيل تتبع تطور المرض».