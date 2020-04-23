وفاة وزير الخارجية السوداني الأسبق منصور خالد عن 89 عاما

الخرطوم/ الخليج 365

توفي في العاصمة الخرطوم، مساء الأربعاء، وزير الخارجية السوداني الأسبق منصور خالد، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى حزب "المؤتمر السوداني" خالد قائلا إنه "كرس حياته لخدمه الوطن من خلال عمله السياسي وإنتاجه الفكري".

وأضاف الحزب في بيان: "برحيل خالد، تفقد البلاد علما بارزا من أعلامها، ممن عمل من أجل وحدة ورفعة السودان".

شغل الراحل مناصب عديدة في حكومة الرئيس الأسبق جعفر نميري، آخرها منصب وزير الخارجية بين عامي 1971 و1974.

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وحفلت حياته السياسية بمحطات عدة، حيث عمل أولا سكرتيرا لرئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الله (1956 ـ 1958)، ثم انتقل إلى العمل في الأمم المتحدة.

كما تولى منصبي وزير الشباب والخارجية، ومستشار للرئيس نميري بين 1969 و1985.

ولاحقا، انضم خالد إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كانت تخوض قتالا من جنوب السودان ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير، قبل أن توقع معاهدة سلام عام 2005، ما أدى فيما بعد إلى انفصال جنوب السودان في 2011.

وألّف خالد كتبا عديدة، أبرزها: "النخبة السودانية وإدمان الفشل"، و"السودان.. أهوال الحرب.. وطموحات السلام (قصة بلدين)"، و"جنوب السودان في المخيلة العربية"، و"حوار مع الصفوة"، و"الفجر الكاذب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.