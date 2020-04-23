زلزال بقوة 5.1 يضرب وسط خليج عدن

مبارك محمد / الخليج 365



ضرب زلزال بحري، بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، وسط خليج عدن، وفق مرصد حكومي.



وقالت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، في بيان الخميس، إنه تم رصد زلزال بحري وسط خليج عدن بخط الصدع للصفيحة التكتونية للجزيرة العربية والإفريقية.



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وأشارت أن الهزة زلزالية ضربت قبالة سواحل محافظتي المهرة وحضرموت اليمنيتين، بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر عند ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.



ولفتت أن الزلزال وقع على الإحداثيات 13.5 درجة شمالا - 51.5 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومتر ويبعد 168 كيلومتر عن أقرب نقطة من سواحل اليمن الجنوبية.



وذكرت أن بعض أهالي مدن ساحل حضرموت والمهرة شعروا بالهزة دون وقع خسائر بشرية أو مادية، مطمئنة المواطنين بأنه لا توجد أي مخاطر لموجات بحرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.