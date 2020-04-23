اقتصادية دبي: إعلان خطة إعادة افتتاح المراكز التجارية والأسواق قريبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أعلنت "دائرة التنمية الاقتصادية" في دبي أنه يجري التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية في الإمارة للإعلان قريبا عن موعد إعادة افتتاح وتشغيل المراكز التجارية والأسواق والمحلات العاملة فيها ضمن خطة تتضمن 4 مراحل في إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات المتبعة لكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفبد-19).

وتشمل الخطة، التي جرى توزيع تفاصيلها على الجهات المختصة وإدارات المراكز التجارية العاملة في الإمارة، لإعادة افتتاح وتشغيل المراكز التجارية وفق معايير محددة لساعات العمل وتقييد فترة الزيارة بـ3 ساعات فقط إلى جانب تحديد نسبة إشغال المرافق المشتركة بان لا تتجاوز 30% ومواقف السيارات والتباعد الاجتماعي وعمليات التعقيم واشتراطات ارتداء الكمامات والقفازات والدفع الالكتروني.

وأكدت الخطة على استمرار تعليق عمل الوجهات الترفيهية في المراكز التجارية والسينما وصالات الألعاب وإغلاق المصليات وغرف تبديل الملابس، إلى جانب فرض إجراءات واضحة على المطاعم من حيث التباعد الاجتماعي وعدد المستخدمين في الزيارة الواحدة إلى جانب قيود توفير الخدمة.

وكات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في دولة الامارات قد قررت في الثلث الأخير من الشهر الماضي مارس/آذار إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة ضمن التدابير والاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".