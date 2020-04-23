دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية مصطفى الكاظمي يواصل تشكيل حكومة العراق.. وبرلمانية: يضع اللمسات الأخيرة

أفادت نائبة في البرلمان العراقي بأن الحوارات بين الكتل السياسية وفريق تشكيل الحكومة الجديدة ماضية وأنها وصلت إلى طريق واضح ووفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية، وقالت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي إن "الحوارات ماضية بين الكتل السياسية وفريق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بشأن اكتمال التشكيلة الوزارية وتقديمها لجلسة منح الثقة أمام البرلمان".

وذكرت النائبة المستقلة في البرلمان العراقي أنه "يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية لعرضها على الكتل السياسية، ومن ثم عقد جلسة منح الثـقة للحكومة وعلى الكتل السياسية الإسراع بتشكيل الحكومة ومنحها الثقة لمواجهة التحديات، لا سيما الاقتصادية منها لأنها تمثل العصب الرئيس للدولة".

وبينت النائبة المستقلة في البرلمان العراقي أن "الحوارات وصلت إلى طريق واضح ووفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية"، وأوضحت أنه "برغم أن المشاورات جارية والاستحقاقات الانتخابية حاضرة في الحوارات، إلا أن الإعلان عن أسماء الشخصيات المرشحة للحقائب الوزاريـة ما زال طي الكتمان أو التحفظ لغاية الانتهاء منها بشكل نهائي".

وقالت جـودت إن "تشكيل الحكومة ومنحها الثقة؛ سيعطيها الصلاحـيات الكاملة لرسم مجموعة من الخطط في كل المجالات، ومنها إيجاد خطط اقتصادية سريعة لمنع التدهور الحاصل في أسعار النفط، وإيجاد بدائل لدعم موارد مؤسسات الدولة"، وإن "تشكيل الحكومة سيرافقه تقديم البرنامج الحكومي، وسيصوت النواب عليه مع التشكيلة الوزارية في الوقت نفسه".

وشددت على أنه "على رئيس الوزراء المكلف أن يراعي مطالب المتظاهرين في البرنامج الحكومي الذي يعد خارطة طريق للحكومة في عملها، لا سيما الإعداد للانتخابات المبكرة".