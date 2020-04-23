توضيح من وزارة النفط السورية حول الزلازل: 25 هزة خلال الأيام الماضية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters صورة أرشيفية/ إدلب- سورياتوضيح من وزارة النفط السورية حول الزلازل: 25 هزة خلال الأيام الماضية

نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية توضيحا حول الهزات الأرضية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقالت الوزارة إن المركز الوطني للزلازل سجل 935 هزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في رصده للأحداث الزلزالية الحاصلة في سوريا والمناطق المجاورة، توزعت بشكل عام على حدود الصفيحة العربية والصفائح المحيطة بها.

وأضافت أن منطقة الساحل السوري شهدت عدة هزات أرضية شعر ببعضها سكان المنطقة الساحلية خلال المدة من 14/4/2020 ولغاية 19/4/2020، بلغ عددها 25 هزة تراوحت قوتها بين 2 إلى 4.7 درجة على مقياس ريختر. موقعها على الساحل السوري بشمال غرب مدينة اللاذقية بمسافة 30-50 كم.

زلزال مدمر كل 300 عام

وعددت الوزارة الزلازل التي شهدتها المنطقة تاريخيا وقالت إنها تعرضت لعدد من الهزات القوية منها خلال الأعوام (1759 – 1407 – 1404 – 1202– 1170 –1157) وأوضحت أن المنطقة "معرضة كغيرها من المناطق للعديد من هذه الهزات بشكل متكرر وفقاً للوثائق والدراسات التاريخية تقريباً كل (250-300) سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التكرار لحدوث الهزات يختلف باختلاف المنطقة والقدر الزلزالي المدروس".

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وقالت الوزارة إن "آخر زلزال قوي حصل في المنطقة وآثر على مدينة دمشق وباقي المدن في بلاد الشام كان في البقاع اللبناني عام 1759".

وذكرت الوزارة بحقائق علمية حول الزلازل منها أنه لا يمكن منعها أو معرفة توقيتها، وأن حزكة الصفائح داخل الأرض لها تأثير تراكمي "يؤدي لزيادة الاجهادات، وهذه الاجهادات التي ستتحرر بشكل هزات ممكن أن تكون هزات صغيرة أو متوسطة أو قوية".

أسامة يونس

المصدر: RT