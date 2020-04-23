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الكويت تعلن تطبيق المسح الميداني الشامل للكشف عن مصابى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الصحة الكويتية في تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل عن (كوفيد 19) في جميع مناطق الكويت.

 

وقالت الوكيل المساعد ل‍وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن الحملة بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس حسب التقصي الوبائي؛ وذلك للبحث عن مصدر الانتشار والحد منه.

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وأوضحت أن الفرق الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الكويتية، تقوم بأخذ مسحات عشوائية، وقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم؛ لكشف أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

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