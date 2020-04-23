طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية غائم بالإمارات وحار بالبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى فى حالة الطقس، حيث تشهد المملكة العربية السعودية رياحاً نشطة على بعض المناطق، وتشهد الإمارات طقس غائم جزئياً رطبا ليلاً، بينما تشهد البحرين طقس حار نسبيا مع بعض السحب خلال النهار.
السعودية
فى المملكة العربية السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحاً نشطة على مناطق( تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية ، المدينة المنورة، حائل ،الشرقية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تكون حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:40والمد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الأول عند الساعة 25:19 والجزر الثاني عند الساعة 02:08 .
البحرين
فى البحرين، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون حسن و لكنه حار نسبيا مع بعض السحب خلال النهار، أما عن حالة الرياح متقلبة الاتجاه عموما جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد و تصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ويكون ارتفاع الموج من قدم الى ثلاثة اقدام
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