شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى لـ 162حالة و13وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بالسودان عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ولاية الخرطوم و أن معظم الحالات مخالطة لحالات مؤكدة .

وأضاف البيان، الصادر اليوم، أن العدد الكلى لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 162 حالة، متضمنة 13 وفاة، ويتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة، فيما بلغ إجمالى الحالات التي تماثلت للشفاء 14حالة.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 740 ألف مصاب وأكثر من 39 ألف حالة وفاة.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 195 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.