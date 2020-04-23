السودان..ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 162‎

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365

أعلن السودان، فجر الخميس، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 162.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية أطلعت عليه الخليج 365.



وأفاد البيان أنه "تم تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعها في ولاية الخرطوم".

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وأضاف "وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 162 حالة متضمنة 13 وفاة ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 14".



وأخر حصيلة للإصابات تم الإعلان عنها، الأربعاء، كانت 140 حالة متضمنة 13 وفاة، و8 حالات شفاء، حسب السلطات السودانية.



وحتى فجر الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و637 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 184 ألفا، وتعافى أكثر من 717 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس

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