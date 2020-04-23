ترامب وأمير قطر يبحثان تعزيز العلاقات وأزمة كورونا

الدوحة، واشنطن/الخليج 365

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأزمة كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، مساء الأربعاء، أن "أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها".

وتناول الاتصال الهاتفي أيضا "أبرز الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".

وناقش أمير قطر والرئيس الأمريكي، "سبل مكافحة وباء فيروس كورونا والوقاية منه والحد من انتشاره ومجالات التعاون في هذا الشأن"، وفق "قنا".



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بدوره أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن "الرئيس ترامب شجع(خلال الاتصال) الأمير تميم على اتخاذ إجراءات لحل الأزمة الخليجية؛ حتى يتسنى العمل معًا للتغلب على كورونا، ولتقليل تأثيره الاقتصادي، وللتركيز على القضايا الإقليمية الرئيسية".

ومنذ يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بمحاولة السيطرة على قرارها السيادي.

وفي سياق آخر لفت البيان إلى أن ترامب أعرب عن شكره للأمير القطري على جهود بلاده في ملف عملية السلام بأفغانستان، مضيفًا "واتفق ترامب والأمير تميم على أهمية تقليص طالبان للعنف واستمرار المفاوضات بشأن إطلاق سراح بعض السجناء".

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و630 ألفا بالعالم، توفي منهم نحو 184 ألفا، وتعافى أكثر من 717 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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