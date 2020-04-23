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شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جازان»: إبطال مفعول لغمين جرفتهما سيول منقولة من اليمن (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، إبطال مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية.
وقال المقدم محمد آل صمغان، نائب متحدث “مدني جازان”: إن “الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن العثور على لغمين أرضيين بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية”.
وأضاف “آل صمغان”: “بانتقال المختصين وتعاملهم مع اللغمين تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر”.
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