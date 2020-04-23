شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعود اليوم إلى عدن لمباشرة أعمالها بعد كارثة السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الحكومة اليمنية للعودة، اليوم الخميس، لمباشرة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بعد السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، وفق وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، أن "مصدرا مسؤول ابالأمانة العامة لرئاسة الوزراء، أكد أن الحكومة ستعود اليوم الخميس إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأوضح أن "عودة الحكومة إلى عدن تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي". مشيرا إلى أن "الحكومة ستباشر مهامها بشكل كامل في عدن".

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كان الرئيس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجه يوم الثلاثاء، الحكومة اليمينية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن، لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول التي شهدتها عدن.