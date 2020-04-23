شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مليشيا الحوثى ارتكبت 1428 اعتداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الجيش اليمنى جماعة "أنصار لله" الحوثية بارتكاب أكثر من 1428 اعتداء منذ سريان الهدنة المعلنة من التحالف العربي في الثامن من أبريل الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قوله "إن الحوثيين استغلوا وقف إطلاق النار لمواصلة اعتداءاتهم وهجماتهم على مواقع الجيش والتمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية ومكاسبه الوطنية"​​​.

وأوضح أن "اعتداءات الحوثيين تنوعت بين إطلاق الصواريخ الباليستية والكاتيوشا وشن العمليات الهجومية والتعزيزات واستهداف الجيش بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة المتفجرة ومختلف الأسلحة وزرع الألغام في الطرقات والمزارع".

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وذكر أن "تلك الاعتداءات استهدفت مواقع وقوات الجيش في محافظات مارب والبيضاء والجوف والضالع وتعز ولحج وصعدة والحديدة".

وقال متحدث الجيش اليمني إن "الهدنة قوبلت بالرفض التام من الحوثيين التي تعمل جاهدة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة"، مؤكدا احتفاظ الجيش الوطني بحق الرد على تلك التصعيدات.

واعتبر أن "الاستمرار في تلك الانتهاكات ضد المدنيين والأحياء السكنية والاعتداءات على مواقع الجيش، تحديا سافرا للدعوات الاممية والدولية لاحلال السلام وتوحيد جهود مواجهة جائحة وباء كورونا المستجد كوفيد 19".