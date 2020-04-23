شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 909 حالات. وذكرت الوزارة في بيان نقلته جريدة الشروق التونسية أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء وصل الى 190 حالة، في حين بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 32 مصابا، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

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