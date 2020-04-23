الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في ليبيا

بروكسل / الخليج 365

جدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعوته لوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوريل، الأربعاء، عقب اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

وقال بوريل: "لم تستطع المناشدات الدولية ولا فيروس كورونا صدّ الأطراف عن القتال، بل مازالت (المعارك) تشتد أكثر".

وذكر أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، قلقة من موجة هجرة مصدرها المنطقة، مؤكدا على ضرورة الوصول لوقف إطلاق للنار في ليبيا.

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وأفاد بوريل أن الوزراء تناولوا في الاجتماع عمليات التنقيب التي تجريها تركيا شرق المتوسط.

وأكد أنهم مستمرون في دعمهم لليونان والشطر الرومي من جزيرة قبرص، إلى جانب مواصلتهم للعلاقات الدبلوماسية من خلال "نهج بنّاء ومنفتح للتعاون" مع تركيا.

وعن أفغانستان، أوضح بوريل أنه رغم بعض الإشارات الإيجابية إلا أن عملية السلام لا تتقدم بالسرعة الكافية.

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدعو على وجه السرعة إلى وقف إنساني لإطلاق النار".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.