شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين:ارتفاع إصابات كورونا بين الجالية بالعالم لـ 1022إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عدد الإصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم بلغ 1022 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة.



وأضافت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " ، اليوم أنه تم رصد 11 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 621 إصابة.



وأوضحت أن السفارات والبعثات الفلسطينية في عدد من الدول، تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها، أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.