شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعقيم.. أبوظبى تستأنف تشغيل خدمات النقل السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي يوم الأربعاء إن الإمارة ستستأنف خدمات حافلات النقل الساعة السادسة صباح السبت. وذكرت الدائرة أنها ستجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام" ابتداء من صباح الخميس.

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