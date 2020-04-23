شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة لاستقبال طلبات شراء «الذبائح» عبر واتساب بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة الرياض عن خدمة استقبال طلبات شراء الذبائح وتوصيلها للمستهلكين في منازلهم عبر الواتساب بالتعاون مع مشغلي المسالخ.

Advertisements

وأوضحت الأمانة المواقع التي تقوم بتوصيل الذبائح إلى المستهلك، وذلك استعدادًا لشهر رمضان وتسهيلاً على السكان ولمواكبة التزايد في الطلبات، كما نشرت الأمانة أرقام التواصل عبر الواتساب.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تخصيص 9 مواقع لبيع الأغنام في العاصمة الرياض.