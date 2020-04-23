شكرا لقرائتكم خبر عن إمارات الإنسانية تفرج عن 3534 نزيلاً بمناسبة رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت دولة الإمارات من منطلق إنسانيتها الدائمة، وجرياً على عادتها في شهر رمضان المبارك، الإفراج عن نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية ليصل إجمالي الذين تقرر الإفراج عنهم في جميع الإمارات إلى 3534 نزيلاً.
وتأتي هذه الأوامر لمنح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم في هذه الأيام المباركة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر أمس الأول الثلاثاء، بالإفراج عن 1511 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، فيما أمر، أمس الأربعاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 1899 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
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