شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أسماء الشحي من أبطال الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بممرضة إماراتية تعمل ضمن خط الدفاع الأول في الدولة، عبر نشره مقطعاً مصوراً علق عليه قائلاً: «أسماء مزيود الشحي ممرضة إماراتية في خط الدفاع الأول، تعمل 12 ساعة في اليوم، ولديها طفل رضيع، كل التحية للنماذج الجديدة من أبطال الوطن».

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