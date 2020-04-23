شكرا لقرائتكم خبر عن رمضــان بلا ولائم جماعية ولا لقـاءات ولا صـلاة في المساجد .. والعبادة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: جيهان شعيب

شهر رمضان الفضيل على الأبواب، والجميع يشحذون الهمم من الآن، ويشمرون عن السواعد، لقضاء أيامه في العبادات والطاعات، فيما يحل هذا العام مختلفاً، إذ يأتي مع أزمة كورونا، الفيروس الذي قلب معظم الموازين، وخلط الأوراق، وأرجأ تنفيذ الكثير من الخطط، وذهب بالجميع على مساحة بلدان العالم أجمع، إلى البقاء في منازلهم، اتباعاً للتعليمات، والتزاماً بالتنبيهات، تجنباً للإصابة، التي تؤدي لعدوى الآخرين.

وفي إمارات الأصالة، والاحترام، والتقيد بالتوجيهات، هناك خصوصية للشهر الفضيل عند مواطنيها، تتعلق بالعادات الاجتماعية، والشعائر التي قد تتقاطع مع التدابير الوقائية الواجبة في الظرف الراهن، لكن إذا كانت المصلحة العامة تطغى على الخاصة، فمن الحتمي تغليبها، ففي ضوء القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار»، يترتب على أفراد المجتمع كافة مواصلة التصدي لانتشار الفيروس، ومواجهته، وبرهنة ذلك تطبيقاً، بالإذعان الكامل والتام لكل ما وجهت إليه في ذلك القيادة الإنسانية للدولة، من عدم التهاون بالإرشادات الصحية لمنع انتشار المرض، والتقيد بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، والتباعد الجسدي، والصلاة في البيوت تجنباً للتجمعات بصورها المختلفة، حيث من العبادة محافظة الفرد على صحته، وسلامته، وكذا محيطه بالكامل، كشعيرة دينية واجبة.

من المؤكد، كذلك، أن رمضان المبارك في ظل كورونا فرصة للإكثار من الاستغفار، ومضاعفة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لرفع البلاء، وكشف الغمة، والاستبشار بالخيرات، كونه فاتحة كل خير، وفيه تنزل الرحمات، وتفيض النفحات، دون الإحساس بأن هناك عادة منقوصة، أو تقليداً سنوياً غير متحقق، فصلاة التراويح إن أدتها الأسر في البيوت، وإن تخلت عن دعوات موائد الإفطار في بيوت الأهل والأصدقاء، وتجنبت عقد مجالس رمضانية يومية، ففي ذلك إرجاء فقط من أبناء المجتمع لما درجوا عليه، دون إلغاء، أو تخل عن الطقوس، أو إخلال بتقاليد قائمة وثابتة في أرض الخير، فضلاً عن كونه تسليماً تاماً بتوجيهات ولاة الأمر، وتأكيداً جمعياً بالتكاتف، والمساندة، وتأييداً من كامل أفراد المجتمع، لما أقرته الدولة في ذلك، ولنا في الآراء الشرعية، والمجتمعية، ما يؤكد أن صحة عبادة الفرد في نقاء وسلامة نيته، وأن المسلم الحق والصالح يجب أن يكون قدوة؛ ومثالاً واعياً، في التقيد بالتدابير الاحترازية، والوقائية، وبما حددته الشريعة الإسلامية، لمصلحة العباد.



مثال للاقتداء



بداية وفي قول فصل من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، بأنه مع الاستبشار العظيم بقدوم شهر رمضان المبارك، ومع ما يشهده العالم من جائحة كورونا، ينبغي للمسلمين أن يكونوا مثالاً يقتدى في القيام بعباداتهم مع التقيد التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي توجبها وتوجه بها الجهات المختصة في بلدانهم، والبلدان التي يقيمون فيها؛ كون الشريعة الإسلامية جاءت بالعبادات المتنوعة، دون أن يلحق بمؤديها الضرر، أو يتسبب بذلك لغيره، ففي الحديث الذي رواه عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» أخرجه البخاري.

كما أن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في كتابه الكريم، وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والتي تتغير في هيأتها وصفتها عن الصلاة المعتادة رحمة بعباده ولطفاً بهم، وحفاظاً على حياتهم، حيث جاء الإسلام بالمحافظة على النفس الإنسانية، ومصالحها الضرورية، وفي ذلك قال الله تعالى «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً»، وقال سبحانه وتعالى «من أجل ذلك كتبنا على بني «إسرائيل» أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً».

وليعلم المسلم أن مبدأ اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية متقرر في الشريعة الإسلامية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجع فقد بايعناك»، وقال عليه الصلاة والسلام «إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها».

وبناء على ما تقدم من النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس،والاحتراز في حال انتشار الوباء، وما تقرر من قواعد الشريعة الغراء من أنه: «لا ضرر ولا ضرار» ومن القواعد المتفرعة عنها أن «الضرر يدفع قدر الإمكان»، وبناء على ما ثبت في التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة التي أوضحت سرعة انتقال العدوى بين الناس بما يهدد أرواحهم، وأكدت أهمية تقيد الناس بالتدابير الاحترازية والوقائية.



توصيات مهمة



وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عموم المسلمين بوجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، وتهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا الجديد، وأن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيه بذلك، وأن يجتنب المسلم التجمعات، نظراً لأن التجمع يعد السبب الرئيس لانتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك الإفطار والسحور الجماعي، وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس، وفي ذلك قربة عظيمة عند الله تعالى، وينبغي للمحسنين من المسلمين وهم يحتسبون الأجر في الإنفاق والصدقات، ويخرجون ما افترض الله عليهم من الزكوات، أن يحتسبوا أن يكون ذلك ضمن الأطر التي لا تتعارض وتوصيات الجهات المختصة في منع الازدحام والتجمعات، وغير ذلك من وسائل انتقال العدوى.

أمر شرعي



وبحسب الباحث الشرعي د. السيد البشبيشي قوله: الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان، للوقاية من وباء كورونا أمر شرعي، يجب على المسلمين اتباعها، والأخذ بها طاعة لله تعالى الذي قال «ولا تقتلوا أنفسكم»، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا ضرر ولا ضرار»، ثم طاعة لأولياء أمورنا الذين قال الله فيهم «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».

ولا شك في أن قلوبنا تتفطر كمداً وحسرة كلما دنا الشهر الكريم ونحن على هذه الحال من محاصرة الوباء لنا، وللعالم من حولنا، ولكنه تقدير ربنا، وعلينا أن نرضى به موقنين أنه «لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»، مع الأخذ بأسباب الوقاية كافة من هذا المرض والوباء، وعدم الانصياع للعواطف، فإنها في زمن الفتن عواصف، ولأن الدفع أسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج، فوجب علينا الأخذ بالاحتياطات والاحترازات اللازمة من تجنب التجمعات والازدحام، وتجنب الزيارات التي يمكن تأجيلها، مع تنفيذ التعليمات والتوصيات الطبية ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، والتخلي عن العادات التي اعتادها الناس والتجمعات خلال شهر الصيام.

وقد يتساءل كيف سنعبد الله مع استمرار غلق المساجد، وتعطيل الجماعات طوال الشهر الكريم، وهل سنصلي الفرائض والتراويح والقيام في بيوتنا، وهل يُرخص لنا ذلك؟

ورداً على السؤال المطروح من كثيرين، فالمسألة اختلف أهل العلم فيها، والراجح جواز ذلك بل وجوبه عند نازلة يُخشى منها وقوع الضرر على الناس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وكذلك رخص النبي للصحابة بذلك عند نزول المطر الشديد، أو هبوب الريح العاصف، وأمر المؤذن أن يقول «صلوا في رحالكم» فيقاس عليها وقوع الأوبئة ونحوها.



التسليم بالمقدر



فصلاتك أيها المسلم الكريم في المسجد بأمر الشارع، وصلاتك في بيتك بمشيئة المقدِّر، فأنت متقلب بين الطاعة لأمره، والتسليم لقدره، فإن حزنت لتركك الصلاةَ في المسجد بتقديره، فرحت برخصته للصلاة في بيتك برحمته، واعلم أن الرب الذي تعبده في المسجد، هو الذي أرادك أن تعبده في بيتك؛ فعجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ورخصة رخصها لكم فافرحوا برخصته فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، واسألوا الله من فضله أن يعجل بكشف الغمة عن بيوته وعن الأمة، والأصل أن صلاة التراويح تجوز في البيت، فقد صلاها رسول الله بالصحابة أربع ليال، ثم صلاها في بيته، خشية أن تفرض على الأمة، فلما كانت خلافة عمر جمع الناس في التراويح على أبي بن كعب، ذلك لأن الوحي انقطع بموت رسول الله، وكمل الدين، واطمأن عمر أنها ستظل سنة مستحبة إلى قيام الساعة، فصلاة التراويح في المسجد أفضل - عادة - أما في ظل الوباء والوقاية منه، فصلاتها تكون في البيوت جماعات أو فرادى، فلتصلها أيها المسلم بأهلك وأولادك ولتعود عليها ذويك محتسباً والأجر على الله تعالى.

وإذا استمرت المحنة حتى دخول العيد، فالراجح في صلاة العيد أنها تصلى جماعة وبغير جماعة، فنصليها في بيوتنا بدون خطبة، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأينما أدركتك الصلاة فصل» وليست فريضة، وإذا كان الأصل فيها تجمع المسلمين فإنه لا ينبغي ذلك في ظل أزمة الوباء الحالية، ومن السنن المهجورة اتخاذ مساجد في بيوتنا لإقامة النوافل فيها للرجال، والنوافل، والفرائض للنساء والأطفال، وأصحاب الأعذار من الرجال، فلما كان الوباء والبلاء، وصلى الناس في بيوتهم وجدوا مساجدها في انتظارهم تتسع لهم، وترحب بصلاتهم، وذكرهم، وطاعاتهم.

Advertisements



قصور فقهي



وعن تهاون بعض الناس في أخذ الاحترازات المطلوبة في ذلك وقاية من الوباء، اعتماداً على كلام غير المتخصصين والمعنيين، واصل د. السيد البشبيشي: من الخطأ الاعتماد على التقديرات الشخصية للضرر، من دون مراعاة أو رجوع لأهل الاختصاص في ذلك، فيلحظ أن البعض يتحدث عن الوباء بأنه ضرر يسير، أو موهوم، أو أن هذا الاجتماع غير مؤثر فيه، أو أن الإجراءات لتفاديه ممكنة، ونحو ذلك.

والحقيقة أن هذا قصور في النظر الفقهي، لأن تحقيق الضرر يجب أن يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، وليس الفقيه هو الذي يستقل بتقدير ذلك، وكذلك الجزم بنفي توقف الجماعة في تاريخ المسلمين كله، وأن الطواعين كانت منتشرة ولم تتوقف أبداً، والحقيقة أن هذا تساهل في حكاية الإجماع، فما أدري ما الآلية التي سلكت في استقراء التاريخ، ومتابعة وقائع الطواعين في تاريخ المسلمين حتى تيقن القائل بعدم وقوع مثل هذا؟

فالجزم بهذا هو مجازفة علمية لا ينبغي الإقدام عليها، إلا بعد تقديم ما يثبت وجود معطيات علمية لذلك، والغلط في الدليل لا يعني غلط الحكم بالضرورة، فيمكن الاستدلال له بإثبات عدم تحقق الضرر، لكن هذا يتطلب الاعتماد على آراء متخصصين في هذا الشأن، كما قال سبحانه: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».



عادات جديدة



وعن كيفية أن يروض أبناء المجتمع أنفسهم في الأزمة الحالية على التخلي مؤقتاً عن بعض العادات الموروثة، ويتقبلوا بمرونة، فكرة استقبال رمضان المبارك العام الحالي، دون القيام بالطقوس المعتادة، تلافياً للإصابة بالفيروس، وحفاظاً على الصحة والسلامة، نبه د. أحمد النجار أستاذ علم النفس في جامعة الإمارات إلى أن البعض يعتقد أنه لا تقوم لرمضان قائمة، أو لن يستطيع الاستمتاع فيه دون أداء الطقوس التي اعتادها، من القيام بزيارات، والتجمعات، وصلاة التراويح جمعاً، والاعتكاف في المساجد، أو تنفيذ بعض الأنشطة، أو تنظيم موائد الرحمن لإفطار المعسرين من الصائمين، وبالطريقة المحددة في ذهنه، قائلاً: بشكل عام لاشك في أنه من الأفضل ممارسة عاداتنا وطقوسنا الدينية، لكن في ظل جائحة كورونا، لابد أن ننتبه لنقطة مهمة هي أن الله سبحانه وتعالى، يحب من عباده أن يقدموا الحلول وقت الأزمة، ولا يكونوا ممن يستمرون في الشكوى، والألم، من واقع الظروف الطارئة ومعوقاتها، والحقيقة توجد بالفعل فئة من هذا النوع، ترجع معاناتها من واقع الظرف الحالي المؤرق، إلى نمط تفكيرها العقلي، فالمزاجيون يريدون الأمور وفقاً لطريقة عاطفية معينة، وكذا من ليست لديهم أفكار إبداعية، أو من يفتقرون إلى المرونة الكافية، علاوة على من يرون أن عبادة الله عز وجل لها نمط محدد، وإلا لن تتحقق، فيما لا يعرفون أن التعامل مع الظروف الطارئة مسألة مهمة، والحقيقة أن عبادة الله ذكر له أشكال مختلفة، وأن الله يعطي العبد أجره حال المنع القسري، لذا لا بدّ أن نحاول إيجاد جو إيماني فردي، وأن نعرف أن حقيقة الدين غير قائمة على طقوس محددة، وعلينا أن نتفهم معطيات الأمر الحالي، ونتعلم كيفية بناء عادات إيمانية عبادية جديدة، يمكن أن نجد فيها الخير.



فرحة مهددة



دور مشاهير مواقع التواصل، من الأهمية بمكان في تنبيه عموم أفراد المجتمع لأهمية التقيد بما وجهت إليه الدولة من تدابير، وإرشادات، وتوعية، في صدد محاربة فيروس كورونا المؤذي، ومن هنا وبحسب فهد هيكل قوله: من منا لا يتنسم عبق الشهر الفضيل التي يملأ الأجواء؟ من منا لا يترقب لحظة ولادة هلال رمضان، وبزوغ فرحته في القلوب؟ من منا لا ينتظر تلك اللحظات على مائدة رمضان، حين تجتمع العائلة، ودفء المشاعر يغمرهم، وذكريات الأيام الخوالي؟

«لمة الأهل» على الإفطار أمنية تراودنا من العام إلى العام، لكن هذا العام ليس ككل عام، وفرحة «اللمة» مهددة، حيث قد لا تكتمل، بل ربما تتبدد إذا حضر ذلك الضيف الخفي غير المرغوب فيه.

حيث إذا حضر فيروس «كورونا» هذه «اللمة» حاملًا معه المرض لأعز الأحباب، فلا مكان للفرح، حيث سيعم التفاصيل اليومية القلق، والألم، لتتساقط دموع الندم على انسياقنا وراء رغبة قاصرة في التجمع على موائد الإفطار وغيرها، انتهت بمأساة عائلية، بسبب تجاهلنا حقيقة الوباء، وخرقنا القواعد التي وضعتها الدولة، لحمايتنا في المقام الأول، لذا فالالتزام ضرورة لا بدّ منها، والتجمعات، وغيرها، ستقام لاحقاً، مع زوال هذا البلاء، وانقشاع الغمة، وقانا الله وإياكم الداء والوباء، وبلغنا رمضان وتسلمه منا متقبلاً.

خالد الغيلي: تنظيم مجالس رمضانية عن بعد

إن كانت الصلاة سيؤديها الجميع في البيوت، تجنباً للتجمعات، وما يمكن أن تؤدي إليه من انتشار الفيروس، فهل يمكن أن يعقد أبناء المجتمع مجالسهم الرمضانية عن بعد، لحرصهم على تنظيمها سنوياً، وذلك كحل بديل، بدلاً من إلغائها بالكامل؟

أيد خالد الغيلي، العضو السابق في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المقترح، مؤكداً أنه قرر بالفعل أن يعقد في منزله أكثر من مجلس رمضاني، لاعتياده ذلك منذ سنوات، قائلاً: منذ أكثر من عشر سنوات وأنا أحرص على تنظيم مجلس رمضاني في منزلي، بحضور نخبة من فئات المجتمع متنوعي وجهات النظر، والمواقع الوظيفية، لمناقشة القضايا المجتمعية والإنسانية، وإنجازات الدولة أيضاً، وكنا نحرص دائماً في كل مجلس رمضاني، على اختيار مواضيع مختلفة سنوياً، والتحدث حولها بكل شفافية، وفي ضوء الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظاً على طقسي السنوي، قررت تنظيم مجلسي الرمضاني عن بعد، وأعتقد أنه على الأفراد والمؤسسات، العمل بذلك، حرصاً على هذه العادة السنوية، التي هي من الأهمية بمكان لما تنتهي إليه من توصيات ناجعة، يمكن أن تأخذ بها الجهات المعنية.

عبيد الغول: لنتباعد زمناً قصيراً لنحمي الوطن دهـراً طويلاً

قال عبيد الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: ها هو رمضان الخير يعود على وطن الخير، وقلوب الجميع تتضرع للخالق -عز وجل- بالدعاء، ليحفظ هذا الوطن حكومة وشعباً، ويرفع عنا جميعاً هذا البلاء، الذي انتشر وأضر البلاد والعباد، ومع نسمات هذا الشهر المبارك نسعى جميعاً إلى فعل الخير، وتتوارد إلى أذهاننا تجمعات الأحبة والأصدقاء، ولكن أليس من واجب كل منا الحفاظ على سلامة من يحب؟ ألم يقل رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم-: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»؟ ألم تتحمل قيادتنا الرشيدة مسؤولية كل مواطن، ومقيم على هذه الأرض، وأكدت «لا تشلون هم»؟

فليكن رمضان فرصة لحماية هذا الوطن فكلنا مسؤولون عنه، عن شعبه، وأرضه، وأمنه، فلنتباعد زمناً قصيراً، لنحمي هذا الوطن دهراً طويلاً، ولنبدأ إفطارنا بالدعاء لبعضنا في ظهر الغيب، حتى نجتمع مهنئين بعضنا البعض في صلاة العيد، هنا تكمن القوة، وهنا تظهر حقيقة الولاء والانتماء، فجميعنا في أوقات الرخاء مثقفون، ومتعلمون، ومتحضرون، ولكن أخلاق الشعوب ومعادنها الحقيقية لا تسطع إلا في أوقات الأزمات، التي تصقل نيرانها الذهب من النحاس، فكما أثبتنا تلاحم شعب الإمارات ووحدة أبنائه من مواطنين ومقيمين في الأيام الماضية، والتزمنا دون تردد بكافة التعليمات التي وردتنا من القيادة، ونفذناها بحذافيرها، ها نحن اليوم نمتلك العلم، والمعرفة، والحكمة، ليساعد كل منا هذا الوطن في تخطي هذه الأزمة، من خلال إدارة الأزمة من داخل كل بيت، وتفعيل دور كل فرد كبير أو صغير في مكافحة الشائعات، ومحاربة ارتفاع الأسعار، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، الأمر الذي سيؤدي بلا شك للحفاظ على سلامة كل فرد، يعيش على أرض هذا الوطن، والأهم من ذلك كله هو أن نجعل هذا الوطن منا في مكان الروح من الجسد، فنصونه، ونحفظ أهله وأبناءه، ولا نهدر جهد جنوده الأوفياء الذين يصلون الليل بالنهار بعيداً عن أسرهم، وأحبتهم ليحافظوا على سلامتنا، وألا نعرض أنفسنا وأحبتنا، لخطر محدق من أجل دقائق من الأحاديث، والتسلية، التي يمكن تعويضها في القريب العاجل.

وليكن هدفنا في رمضان هذا العام، تجسيد صور الوفاء، والانتماء إلى هذا الوطن، والتفاني في خدمته، والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، التي طالما بادلتنا الحب والثقة، ومواصلة الالتزام بالإجراءات كافة التي اتبعناها سابقاً، حتى نتجاوز معاً هذه الأزمة، فسلامة الإمارات خط أحمر.