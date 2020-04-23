حالات التعافي من «كورونا» في المنطقة تواصل الارتفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-بيروت- عمّان-الكويت -بغداد الخليج، وكالات

ارتفعت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد ،أمس الأربعاء، في عدد من دول المنطقة، على الرغم من ظهور إصابات عدة جديدة، بينما استمرت عمليات محاصرة الفيروس عبر إجراءات عدة استخدمت فيها التكنولوجيا الرقمية؛ حيث اعتمدت الشرطة المغربية تطبيقاً رقمياً لمراقبة التنقلات الاستثنائية وضبط المخالفين للحظرالمفروض، في حين أكد مسؤول جزائري أن الحجر الصحي، أدى إلى تقليل الإصابات بالوباء، ما قد يفتح إمكانية رفعه تدريجياً.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، أمس ، تعافي 172 حالة ليبلغ مجموع المتعافين 1812 ، كما سجلت 1141 إصابة جديدة ، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 12772، إضافة إلى خمس وفيات، ليصبح إجمالي الوفيات 114 .

وترتب السلطات في المملكة رحلات جوية للمقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم وستغادر الرحلات من مطارات الرياض وجدة والمدينة والدمام.

بدورها، أعلنت الكويت، أمس شفاء 31 حالة من كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 443 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس تسجيل 168 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 2248 مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين .

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس تماثل 238 حالة للشفاء، فيما تم تسجيل 106 إصابات جديدة ، ليبلغ العدد الكلي للحالات المسجلة 1614 حالة، إضافة إلى 8 حالات وفاة.

وفي قطر، تم تسجيل 608 إصابات جديدة بكورونا وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 7141 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع الوفيات إلى 10 حالات.

مساعدات أمريكية للبنان

وسجل لبنان أول إصابة بكورونا داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة البقاع شرقاً، وفق ما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وكان لبنان،أعلن أمس، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس رفعت عدد الحالات إلى 682،مع تسجيل حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 22 حالة.

وأعلنت ​السفيرة الأمريكية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ عن تقديم مساعدة بقيمة 13 مليوناً و300 ألف ​دولار​ للحد من انتشار​الفيروس.

وفي العراق، تم تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، أمس ، ليصل عدد المصابين 1631، مقابل 50 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات التعافي إلى 1146، فيما لم تسجل حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 83 حالة.

وفي السودان، تم أمس ، تسجيل حالة وفاة جديدة، إضافة إلى 33 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات 140 والوفيات 13.

وقررت سلطات ولاية النيل الأبيض،أمس ، إغلاق حدود الولاية مع الولايات المجاورة.

وطالبت أسر معتقلي رموز النظام السابق، رئيس مجلس السيادة ، أمس ، بإطلاق سراح ذويهم وإيداعهم الحجر المنزلي ، خوفاً من الإصابة بكورونا، بعد الإعلان عن الاشتباه في إصابة رئيس المؤتمر الوطني المنحل أحمد هارون بالفيروس، وخضوعه للفحص بالسجن.

مصر تسمح برفع الأذان في المساجد

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وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، أمس ، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، هو رفع أذان النوازل دون سواه، في ظل الظروف الراهنة لأزمة كورونا،مشددة على استمرار غلق الزوايا والمصليات.

الجزائر: الحجر أدى إلى تقليل الإصابات

وفي الجزائر، أعلن مسؤول صحي، أن الحجر الصحي، أدى إلى استقرار عدد حالات الإصابة بوباء كورونا، ما قد يفتح إمكانية رفع الحجر تدريجياً.

أما في المغرب، فقد اعتمدت الشرطة تطبيقاً رقمياً لمراقبة التنقلات الاستثنائية في نقاط المراقبة بالرباط ومدن مجاورة، وضبط المخالفين للحجر المنزلي عبر رقم بطاقة التعريف الوطنية.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت أمس، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى149 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 168 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3377 حالة، فيما تم شفاء خمس حالات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 398 حالة.

ليبيا: استمرار حظر التجوال في رمضان

وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، أمس ، استمرار حظر التجوال في شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحاً، كما قررت استمرار غلق المدارس والجامعات والمساجد وقاعات الأفراح وغيرها.

وسجلت ليبيا، أمس 8 إصابات بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 59.

الأردن ينهي عزل مناطق ويُقلّص الحظر

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أمس إنهاء عزل 9 مناطق في محافظة إربد الشمالية ومحيطها، وذلك ابتداء من صباح اليوم الخميس والسماح باستخدام المركبات في التنقل خارج ساعات الحظر الجزئي، دون تجاوز حدودها الجغرافية.

وشدد على تسجيل عدة ملاحظات حيال عدم الالتزام بالتدابير اللازمة في محافظات الكرك، ومعان، والطفيلة الجنوبية، بعد تخفيف الحظر والسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها،على عكس التقيد بالتعليمات في محافظة العقبة مما يستدعي مراجعة الأمر.

وقال العضايلة: «كنا أعلنا سابقاً عن استمرار ساعات الحظر الجزئي على حالها في رمضان، ولكن بعد مراجعة الأمر تقرر تقليصها بحيث يسمح بالخروج من الثامنة صباحاً عوضاً عن العاشرة صباحاً، كما هي عليه حالياً، وحتى السادسة مساء مشياً لاقتناء الاحتياجات».

وأعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 7 إصابات جديدة، وذلك بإجمالي 435 حالة، مقابل ارتفاع حالات الشفاء إلى 315 متعافياً.