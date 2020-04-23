الشيخة فاطمة توجه بتقديم المير الرمضاني لآلاف الأسر السودانية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم المير الرمضاني لآلاف الأسر في السودان في ولايات الخرطوم، والنيل الأزرق، وكسلا، والشمالية، ونهر النيل، وولاية الجزيرة، خاصة الأسر المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ظروف

وأمرت سموها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بسرعة إيصال المساعدات قبل حلول شهر رمضان الكريم، لتوفير احتياجات الصائمين من المواد الضرورية والمستلزمات الرمضانية.

وتأتي مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا الصدد، في إطار اهتمام سموها بالأوضاع الإنسانية ومساعدة الأسر، وخاصة في الظروف الحالية التي خلفها فيروس كورونا وما فرضه من تحديات صحية ومعيشية، وحرصها على توفير الاحتياجات الضرورية للمتأثرين من إجراءات الحظر المنزلي ضمن التدابير الوقائية والاحترازية للحد من كورونا.

وقد عملت هيئة الهلال الأحمر على تسيير ثلاث رحلات جوية وصلت تباعاً إلى العاصمة السودانية قبل حلول شهر رمضان الكريم، وتم التنسيق بين الهيئة وسفارة الدولة في الخرطوم، والشركاء المحليين في السودان لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في الولايات المختلفة بالسرعة المطلوبة، حتى تحقق أهدافها في تحسين إمدادات الغذاء خلال شهر رمضان الكريم وفترة الحجر المنزلي، وتلبية تطلعات المستفيدين منها في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تخصيص نصيب وافر من المساعدات للنساء والأطفال الذين هم أكثر الشرائح تأثراً في هذه الظروف، بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي لم تأل جهداً في سبيل تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز العلاقات الأخوية والإنسانية بين الأشقاء.

وفي نفس السياق أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لجمهورية السودان الشقيقة، دعماً لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويستفيد من هذه المساعدات الطبية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان: «تربط دولة الإمارات والسودان علاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية كافة، وتجمعنا معها منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكاً استراتيجياً للإمارات العربية المتحدة في المنطقة».

وأضاف أن «دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية».

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 270 طناً من المساعدات إلى أكثر من 25 دولة، استفاد منها نحو 270 ألفاً من العاملين في المجال الصحي. (وام)

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم المير الرمضاني لآلاف الأسر في السودان في ولايات الخرطوم، والنيل الأزرق، وكسلا، والشمالية، ونهر النيل، وولاية الجزيرة، خاصة الأسر المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ظروف فيروس كورونا المستجد.وأمرت سموها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بسرعة إيصال المساعدات قبل حلول شهر رمضان الكريم، لتوفير احتياجات الصائمين من المواد الضرورية والمستلزمات الرمضانية.وتأتي مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا الصدد، في إطار اهتمام سموها بالأوضاع الإنسانية ومساعدة الأسر، وخاصة في الظروف الحالية التي خلفها فيروس كورونا وما فرضه من تحديات صحية ومعيشية، وحرصها على توفير الاحتياجات الضرورية للمتأثرين من إجراءات الحظر المنزلي ضمن التدابير الوقائية والاحترازية للحد من كورونا.وقد عملت هيئة الهلال الأحمر على تسيير ثلاث رحلات جوية وصلت تباعاً إلى العاصمة السودانية قبل حلول شهر رمضان الكريم، وتم التنسيق بين الهيئة وسفارة الدولة في الخرطوم، والشركاء المحليين في السودان لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في الولايات المختلفة بالسرعة المطلوبة، حتى تحقق أهدافها في تحسين إمدادات الغذاء خلال شهر رمضان الكريم وفترة الحجر المنزلي، وتلبية تطلعات المستفيدين منها في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.وأوضحت الهيئة أنه سيتم تخصيص نصيب وافر من المساعدات للنساء والأطفال الذين هم أكثر الشرائح تأثراً في هذه الظروف، بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي لم تأل جهداً في سبيل تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز العلاقات الأخوية والإنسانية بين الأشقاء.وفي نفس السياق أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لجمهورية السودان الشقيقة، دعماً لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ويستفيد من هذه المساعدات الطبية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.وقال حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان: «تربط دولة الإمارات والسودان علاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية كافة، وتجمعنا معها منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكاً استراتيجياً للإمارات العربية المتحدة في المنطقة».وأضاف أن «دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية».جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 270 طناً من المساعدات إلى أكثر من 25 دولة، استفاد منها نحو 270 ألفاً من العاملين في المجال الصحي. (وام)

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