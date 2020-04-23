ابتسام الكتبي: جائحة كورونا «صدمة استراتيجية» للعالم

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عقد مركز الإمارات للسياسات حلقة نقاشية عن بُعْد، تحت عنوان «أزمة كورونا والتحولات الجيواستراتيجية العالمية المحتملة»، مساء أمس الأول، وكان المتحدث الرئيسي فيها المفكر الأمريكي الشهير البروفيسور جوزيف ناي، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي، والرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطني، وأدار الحلقة الدكتور زيد عيادات، أستاذ العلوم السياسية، والمختص بنظرية المباريات في تحليل السياسات الدولية.

وافتتحت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، الحلقة النقاشية التي بُثّت مباشرة على حساب المركز في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإشارة إلى انشغال الخبراء اليوم بالتنبؤ بما سينتج عن جائحة كورونا من تحولات على صعيد القوة في العالم، وطبيعة النظام الدولي، لاسيما في ظل التنافس الراهن بين القوى الكبرى، وبالذات بين الولايات المتحدة، والصين.

وأوضحت الدكتورة ابتسام أن جائحة كورونا تمثل «صدمة استراتيجية» للعالم، مشيرة إلى أن فهم ما يجري اليوم من تداعيات لهذه الجائحة سيمكّننا من توقع واستشراف التحولات الجيوستراتيجية التي قد تنتج عنها.

وتحدث البروفيسور ناي عن التحدي الذي مثّلته جائحة كورونا بالنسبة إلى سياسات القوى العالمية، وتوجهاتها الاستراتيجية، وكيف أشعلت هذه الجائحة النقاش مجدداً حول مبدأ/‏‏فكرة المصالح الوطنية، وأهمية الدفاع عنها، لكن السؤال الحقيقي يكمُن في الكيفية التي نُعرّف بها هذه المصالح، والتي من الواضح أن تعريفها اليوم يجب أن يتخطى الحدود النفعية الضيقة للدول، إلى المصالح المشتركة للدول، أو المصالح العالمية.

وأوضح ناي أن ما يجب أن يراه العالم من الولايات المتحدة، والصين، هو العمل إلى جانب آخرين، مثل أوروبا، لوضع خطة على غرار «خطة مارشال» موجهة نحو الدول الفقيرة، لمواجهة هذا الوباء الجديد.

وعن مستقبل العولمة نتيجة أزمة كورونا، رفض البروفيسور ناي ناي التحليلات التي تؤكد موت العولمة، قائلاً إن العولمة تعرّضت لانتكاسة؛ إذ نشهد تراجعاً في العولمة الاقتصادية، ولكن ثمة عولمة بيئية أكبر ظهرت نتيجة هذه الأزمة. ورأى أن العولمة الاقتصادية بلغت ذروتها قبل الأزمة، إلاّ أنه كانت هناك جهود من قِبَل الولايات المتحدة، ودول أخرى، للحد من التكامل الاقتصادي، كما ظهر ذلك في ما يُسمّى اليوم ب«الحروب التجارية»، ومع ذلك، فإن ما سماه «العولمة البيئية»، مثل الأوبئة، وتغيّر المناخ، تخضع لقوانين الفيزياء والبيولوجيا، وليس لقوانين السياسة.