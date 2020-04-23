بريطانيا وألمانيا تُجربان سريرياً مضادات لـ«كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار العالم، إلى بريطانيا؛ حيث ستبدأ اليوم الخميس أول تجربة لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد على البشر، فيما أعلنت ألمانيا، أنها ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد الفيروس، وسط سباق دولي متواصل لإيجاد لقاح عاجل ينهي تفشي الفيروس، ويوقف إزهاق الأرواح ويستعيد الحياة للمجتمعات.



وأعلنت إمبريال كوليدج عن حاجتها لمتطوعين لاختبار أول تجربة لقاح بشري بريطاني الذي ستبدأ التجارب عليه اليوم؛ وذلك بمقابل مادي يصل إلى 625 جنيه إسترليني، وفقاً لتقرير لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية. وقال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني: إن اللقاح سيكون أفضل طريقة للتغلب على الفيروس على المدى الطويل، خاصة بعد قيام علماء أكسفورد بتعديل جيني لفيروس نزلات البرد لصنع لقاح ضد «كورونا»، وسيختبرون اللقاح على ما يصل إلى 510 أشخاص تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، ويأمل الباحثون في منح الناس حماية داخلية ضد «كوفيد 19». وأوضح تقرير «ديلى ميل» أنه تم توجيه دعوة للمتطوعين للمشاركة في التجارب البشرية الأولى على لقاح جديد لفيروس «كورونا» في بريطانيا من جانب إمبريال كوليدج لندن ومستشفى جامعة ساوثامبتون للمشاركة في الدراسة لاختبار ما إذا كان اللقاح المحتمل الجديد فاعلاً في معالجة المرض من عدمه.

وكشفت ألمانيا، أمس الأربعاء، عن عزمها بدء أولى التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد، فيما أظهرت أكبر دراسة من نوعها نشرت، أمس الأول الثلاثاء، أن دواء للملاريا وُصف كعلاج محتمل للفيروس لم يظهر أي فائدة توصي بتفضيله على طرق الرعاية القياسية، وارتبط في الواقع بتسجيل المزيد من الوفيات.

وقالت السلطات الصحية الفيدرالية في ألمانيا، أمس الأربعاء، إن شركة «بيونتيك»، التي تتخذ من ماينز مقراً لها والمرتبطة بمختبر «فايزر» الأمريكي، ستباشر أولى التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس «كورونا».

ووفقاً ل«فرانس برس»، فقد أعلن معهد «بول إيرليخ» على موقعه الإلكتروني، أن هذه التجارب ستشمل في المرحلة الأولى 200 متطوع أصحاء، تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً. وأوضح المعهد: إن التجارب تشكل «الاختبار الرابع على الإنسان» في العالم، في سياق البحث عن لقاح ضد وباء «كوفيد-19»، الذي تسبب بوفاة أكثر من 177 ألف شخص وإصابة ما يزيد على 2.5 مليون آخرين في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن سيطرة بلاده على فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث قال يوم الجمعة الماضي «نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة».

وأوضح الوزير الألماني: إن بلاده أجرت فحوصاً واختبارات تشخيصية تتعلق بفيروس «كورونا» المستجد لنحو 1.7 مليون شخص حتى الآن، وكشف أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعياً اعتباراً من أغسطس/‏أب المقبل.

في أثناء ذلك، أظهرت أكبر دراسة من نوعها نشرت، أمس الأول الثلاثاء أن دواء للملاريا وُصف كعلاج محتمل لفيروس «كوفيد-19» لم يظهر أي فائدة توصي بتفضيله على طرق الرعاية القياسية، وارتبط في الواقع بتسجيل مزيد من الوفيات.

ومولت الحكومة الأمريكية دراسة لتحليل استجابة قدامى العسكريين الأمريكيين لدواء هيدروكسي كلوروكين التي نشرت نتائجها على موقع طبي قبل مراجعتها من قبل باحثين نظراء.

كانت التجارب محدودة؛ لكنها عززت الشكوك حول فاعلية الدواء الذي يعد الرئيس دونالد ترامب وقناة فوكس نيوز الإخبارية اليمينية من بين أكبر مؤيديه.

ونظر الباحثون في السجلات الطبية ل368 من العسكريين السابقين في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد والذين إما توفوا وإما خرجوا من المستشفى بحلول 11 إبريل/‏نيسان. (وكالات)