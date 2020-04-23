الإمارات تتعاون مع اليونيسكو لـ «إحياء روح الموصل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في اجتماع اللجنة التوجيهية لإعادة إعمار جامع النوري ومنارته الحدباء في مدينة الموصل، الذي عقد بواسطة المنصات الافتراضية عن بعد. وتبنت اللجنة الخطوات المستقبلية لإعادة بناء المعلمين المعماريين البارزين في مدينة الموصل القديمة في العراق.

وقد اتخذ هذا القرار إبان انعقاد الدورة الثالثة للجنة التوجيهية التي تعلن بداية المرحلة الثانية من مبادرة اليونيسكو «إحياء روح الموصل».

وعقب انتهاء الاجتماع، صرحت المديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي، قائلة: «يتوج اليوم العمل الدؤوب الذي بذل خلال عدة أشهر، والتعاون والإخلاص والتصميم على ضمان مضيّنا قدماً معاً، جنباً إلى جنب، من أجل إحياء روح الموصل، وأود في نهاية المرحلة الأولى من إعادة إعمار جامع النوري، أن أؤكد مجدداً التزام اليونيسكو الحاسم بنجاح تنفيذ المشروع، من أجل الموصل والعراق والعالم بأسره».



وستطلق اليونيسكو بالنيابة عن اللجنة، مسابقة معمارية دولية لإعادة إعمار جامع النوري، وستراعي المسابقة مساهمات سكان الموصل الذين سيدعون إلى المشاركة في مشاورة واسعة النطاق، تتناول الخيارات الرئيسية المتعلقة بإعادة بناء المنارة والجامع، ويتوقف الجدول الزمني لهذه الأنشطة على مجريات التدابير الخاصة بالتصدي لجائحة «كوفيد 19» في الموصل.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع إحياء روح الموصل، تدعيم الأساس المتبقي وإعادة بناء المنارة والجامع، وستبدأ أعمال هذه المرحلة عند الانتهاء من دراسة المكان والتربة، وبعد إجراء مشاورة موسعة مع المجتمع المحلي، بشأن تصميم المبنى، وبشأن البت في المحافظة على ميلان المنارة.

ووافقت اللجنة التوجيهية على إعادة بناء المنارة الحدباء في مكانها الأصلي، واختارت حلاً وسطياً بالنسبة لجامع النوري، حيث سيحافظ على شكل البناء كما كان قبل تدميره عام 2017. ويرمي هذا المشروع المدعوم من الإمارات، إلى ترميم المعالم التاريخية لمدينة الموصل وإعادة بنائها، لا سيما جامع النوري ومئذنته الشهيرة المائلة، المعروفة باسم المنارة الحدباء التي يبلغ ارتفاعها 45 متراً، ويزيد عمرها على 840 عاماً، غير أن هذه البنية التاريخية والمميزة هدمت على أيدي المتطرفين العنيفين الذين احتلوا المدينة من عام 2014 حتى 2017. وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ أن وضعنا تصوراً للمشروع، ولم يكن بالإمكان إحراز هذا التقدم لولا الجهود الدؤوبة للجنة التقنية واللجنة التوجيهية. وشهدنا حدوث تطورات مهمة في الميدان، ويمثل جامع النوري ثروة تاريخية وثقافية». وأضافت: «نسعى جميعنا إلى تحقيق الهدف نفسه، وسنتفق على مبدأ صون هذا التراث الثقافي». وأوضحت: «استثمر هذا المشروع إلى حد كبير في المجتمع المحلي، وسنستمر في إشراك الموصليين فيه، ونحن ملتزمون بتدريب مزيد من العراقيين وتوظيفهم لصالح إنجاز المشروع». وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، إن اجتماع اللجنة التوجيهية الذي عقد يوم الثلاثاء، يمثل ختام المرحلة الأولى من المشروع الذي بدأ مطلع عام 2019، واستمر سنة كاملة، حيث تضمنت المرحلة الأولى رفع الأنقاض وإزالة الألغام من الموقع، وتوثيقه وتقييمه، وتثبيت الأجزاء التي يمكن إنقاذها ووضع خطة عامة.

وكانت اليونيسكو قد اتفقت مع دولة الإمارات والحكومة العراقية في أكتوبر 2019، على الاضطلاع بأعمال إعادة إعمار كنيستين في مدينة الموصل القديمة، هما كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك، وكنيسة سيدة الساعة للاتين، بغية إحياء التنوع الثقافي الذي تميزت به الموصل عبر التاريخ. (وام)