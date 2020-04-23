مؤشرات أوروبية جديدة لتباطؤ الوباء وبريطانيا تتجاوز «الذروة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت بعض الدول الأوروبية، أمس الأربعاء، مؤشرات جديدة للتعافي، وسط تفاؤل حذر بالعودة إلى الحياة الطبيعية، فيما سجلت نيويورك أقل حصيلة وفيات منذ الأول من إبريل/ نيسان الجاري. وعلى الرغم من تزايد الحالات في الجائحة الحالية، هناك دلائل تشير إلى أن وتيرة انتشار الفيروس آخذة في التباطؤ، مع فرض الكثير من الدول إجراءات للعزل العام، بينما ردت منظمة الصحة العالمية على الاتهامات الأمريكية، وقالت إنها أعلنت حالة الطوارئ العالمية بسبب تفشي الوباء، محذرة من أن «هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة».



وأكّدت حكومة ليتوانيا، أمس الأربعاء، أنها ستعيد فتح المتاحف، ومطاعم في الهواء الطلق، ومحال تجارية أخرى في الأيام المقبلة، في إطار تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. واتخذ البلد العضو في الاتحاد الأوروبي خطوة أولى نحو تخفيف القيود الأسبوع الماضي، بالسماح بإعادة فتح محال التجزئة التي لها مدخل مستقل.

وأحصت بريطانيا، أمس الأربعاء، 759 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 18 ألفاً، و100 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب وزارة الصحة، بينما أكد وزير الخارجية، دومنيك راب، أن بلاده بدأت ب«الخروج من مرحلة الذروة لتفشي الفيروس»، مشيراً إلى أنه «واثق بقدرة السلطات على إجراء اختبار طبي ل100 ألف شخص يومياً، بحلول نهاية شهر إبريل/ نيسان الجاري»، كاشفاً عن أن «69 عاملاً في مجال الصحة قد توفوا بسبب الإصابة بالفيروس، أما عدد العاملين في دور رعاية المسنين الذين توفوا بسبب العدوى فغير معلوم».

ولفت راب إلى أن «بريطانيا تدرك أن لمنظمة الصحة العالمية دوراً تؤديه، وهي تحتاج إلى إصلاح، لكنها جزء مهم من الاستجابة الدولية للوباء»، رافضاً «الالتزام بإجراء تحقيق علني حيال تعامل الحكومة مع تفشي وباء كورونا، والاتهامات الموجهة لها بالبطء في التعامل مع تفشي الفيروس في البلاد».

وتعتبر أوروبا ثاني بؤرة لتفشي وباء كورونا، حيث سجلت أوروبا نحو ثلثي إجمالي الوفيات في العالم من جراء الإصابة بالفيروس، بعد وفاة 110 آلاف شخص.

وفي المجموع، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضرراً بالوباء الذي أودى بحياة 110 آلاف، و192 شخصاً فيها، من أصل مليون، و246 ألفاً، و840 إصابة في القارة، ومن 177 ألفاً، و368 وفاة في العالم. والبلدان الأكثر تضرراً هي إيطاليا بواقع 24 ألفاً و648، تليها إسبانيا التي سجلت 21 ألفاً و717، ثم فرنسا التي أعلنت عن 20 ألفاً و796 وفاة، ثم حلت بريطانيا تالياً بعد تسجيل 17 ألفاً و337 وفاة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وسجلت إيطاليا تراجعاً كبيراً في حصيلة الوفيات اليومية، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض. وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في إحصائية جديدة، أمس الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085. ويمثل هذا الرقم الأقل من نوعه منذ 19 إبريل/ نيسان، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض «COVID-19» في إيطاليا خلال الأيام الماضية، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد الماضي 433 حالة، والاثنين 454 حالة، وأول أمس الثلاثاء 534.

وأعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، تسجيل أقل معدل يومي لارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولاية منذ 1 إبريل/ نيسان، حيث بلغ هذا العدد في إحصائية، امس الأربعاء، 474 حالة. وذكر كوومو، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن العدد العام للوفيات المسجلة جراء المرض ارتفع في الولاية خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 474 حالة، ووصل إلى مستوى 15122 بعد أن كان عند مستوى 14648 أمس الأول الثلاثاء. ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في ارتفاع الوفيات اليومي في نيويورك، التي تعتبر أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، والسبت 540 حالة، والأحد 507 حالات، والاثنين 478، وأمس الأول الثلاثاء 481.

في الأثناء، ردت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، على الاتهامات الأمريكية بالفشل في إدارة أزمة وباء كورونا، بالتأكيد على أنها أعلنت حالة الطوارئ العالمية بسبب تفشي الوباء في الوقت المناسب، ما أفسح في المجال أمام الدول للاستعداد وإعداد خطط التصدي، وحذرت من أن أغلبية سكان العالم معرضون للإصابة بالفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة العالمية، تيدروس ادانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: «أعتقد أننا أعلنّا حالة الطوارئ في الوقت المناسب في 30 يناير/ كانون الثاني»، مضيفاً أن دول العالم كان لديها «متسع من الوقت للتصدي».

وحذر جيبريسوس من أن أغلبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبراً أن أغلبية سكان العالم هم عرضة للإصابة ب(كوفيد-19). وأضاف: «لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة».

وجدد المسؤول الأممي ثقته بتجاوز هذه الجائحة التي أودت حتى الآن ب 180 ألف شخص حول العالم. وقال: سنستمر في العمل مع كل الدول لمواجهة فيروس كورونا، وسنتخطى هذه المرحلة. (وكالات)