السلطـة تهـدد بإلغـاء الاتفاقـات مـع «إسرائيـل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد الشاب الفلسطيني إبراهيم محمد هلسة، من بلدة السواحرة، صباح أمس، متأثراً بإصابته الحرجة؛ جرّاء إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال «الإسرائيلي» قرب القدس؛ وذلك بزعم تنفيذ عملية طعن أصيب خلالها عنصر احتلالي بجروح متوسطة، فيما استشهد الأسير نور جابر البرغوثي من بلدة عابود قضاء رام الله؛ «بسبب تعرضه للإهمال الطبي في معتقل النقب الصحراوي، بينما اعتقل جهاز الأمن العام «الإسرائيلي»؛ (الشاباك) ثلاثة شبان فلسطينيين، بادعاء أنهم خططوا لتفجير في استاد «تيدي» في القدس، في حين اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن تنفيذ إجراءات ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى الاحتلال، قرار يعود اتخاذه إلى الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة؛ وذلك في تصريحات تعبر عن دعمه العملي لهذه الخطوة»، فيما ردت السلطة الفلسطينية على لسان رئيسها محمود عباس، بأنها ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع الولايات المتحدة و«إسرائيل» لاغية إذا أعلنت الأخيرة ضم أي جزء من أراضي الضفة

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب بزعم تنفيذ عملية طعن ودهس قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» في القدس المحتلة، التي أسفرت عن إصابة شرطي من قوات الاحتلال، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية». ولم تتوقف قوات الاحتلال عند قتل الشاب؛ بل واقتحمت القوات «الإسرائيلية» قرية السواحرة، واعتقلت والدة الشهيد إبراهيم محمد هلسة. وأعلن متحدث باسم قوات الاحتلال أن قواته أطلقت النار على شاب فلسطيني قام بتنفيذ عملية دهس وطعن قرب حاجز عسكري متاخم لمستوطنة «معاليه أدوميم»؛ حيث أصيب أحد العناصر بجروح وصفت بالمتوسطة.

من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: استشهد الأسير نور جابر البرغوثي (23 عاماً) من بلدة عابود قضاء رام الله. وأضاف: إنه تعرض للإغماء الشديد أثناء تواجده في الحمام في قسم (25) في سجن النقب الصحراوي. وأوضح: إن البرغوثي كان حكم عليه بالسّجن ثماني سنوات، وهو معتقل منذ أربع سنوات، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: إن ضم مناطق في الضفة الغربية قرار سيتعين على «إسرائيل» اتخاذه في نهاية المطاف. وحول موقفه الشخصي من الخطوة، قال: إن الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة وافقت عليه في غرف مغلقة، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستناقش هذه المسألة مع «الإسرائيليين»، و«سنعمل معهم عن كثب لعرض وجهات نظرنا». ورداً على ذلك، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتبار كل الاتفاقات والتفاهمات مع الولايات المتحدة و«إسرائيل» لاغية إذا أعلنت الأخيرة ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية. (وكالات)