103 حالات شفاء و 483 إصابة جديدة بـ«كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات أمس الأربعاء، الإحاطة الإعلامية الدورية السابعة عشرة، في العاصمة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا»، وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الإمارات، والشيخ عبد الرحمن الشامسي المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعيسى الهاشمي المتحدث الرسمي باسم مجلس الإمارات للأمن الغذائي، عن آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.

وأعلنت الدكتورة الحوسني ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 1546، بعد تسجيل 103 حالات جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.



فحوص جديدة



كما أكدت إجراء 31,807 فحوص جديدة لمواطنين ومقيمين بمختلف مناطق الدولة، أسهمت في كشف 483 حالة جديدة، من مختلف الجنسيات، جميعها في حالة مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8238 إصابة، مؤكدة استمرار خطة توسيع الفحوص في الدولة.وأعلنت تسجيل 6 وفيات من جنسيات مختلفة، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 52.وقالت الحوسني: «شهر رمضان هذا العام سيكون مختلفاً علينا جميعاً، وهناك بعض العادات الاجتماعية التي تعودناها في هذا الشهر الفضيل، يجب الاستغناء عنها للخروج من تلك الأزمة، وتعودنا كذلك، اجتماع الأهل والأبناء على مائدة الإفطار، ومشاركة الطعام مع الجيران، لكن الظروف الحالية تحتم علينا الاستغناء عنها، والشهر الكريم هذا العام فرصة لنا جميعاً لتبنّي السلوكات الإيجابية».

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مبادرات رمضانية



فيما قال الشيخ عبد الرحمن الشامسي: «استعدت الهيئة بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية في الدولة للشهر الفضيل، عبر عدد من المبادرات الرمضانية في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا نمط حياة جديداً، ومنها حرص الهيئة عبر المنصة الذكية للقرآن الكريم، على استمرار عمل المراكز القرآنية عن بُعد، طوال شهر رمضان، بفتح الصفوف الدراسية الافتراضية التي ستشمل 4 برامج، وهي الختمة والحفظ، وتصحيح التلاوة، وصفوف خاصة بأصحاب الهمم».

وتابع: «استثمرت الهيئة جهود أئمة المساجد المؤهلين في التحفيظ، لتحقيق أكبر استفادة للجمهور من غير منتسبي المراكز القرآنية، من الخدمات التي تقدمها المنصة الذكية في أوقات مرنة، عبر تسجيلهم في موقعها الرسمي، أو عن طريق تطبيقها الذكي».

أما عن المبادرة الثانية فقال الشامسي: «ستعمل منصة الوعظ الذكية على مواصلة تقديم خدماتها الوعظية عن بُعد، عبر 3 خدمات رئيسية، أولاها بث عدد من البرامج الدينية في القنوات التلفزيونية والإذاعية في الدولة، ثم تنفيذ المحاضرات الوعظية عبر خاصية «إنستجرام لايف»، وثالثتها تقديم المواساة والدعم الوعظي عن بُعد يومياً من العاشرة صباحاً، وحتى العاشرة مساء».



عمل عن بُعد



وأضاف: «أما المبادرات التي سيشرف عليها المركز الرسمي للإفتاء، فستواصل العمل عن بُعد وتقدم الخدمات للجمهور من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، عبر ثلاث خدمات نوعية، أولاها إقامة مجالس الإفتاء على مواقع التواصل، وثانيتها بث البرامج الإذاعية اليومية التي تختص ببيان فتاوى الصيام، بالعربية والإنجليزية والأوردو، وثالثتها إطلاق خط إفتائي لتقديم الدعم الشرعي للعاملين في الخطوط الأمامية».

وأشار إلى أن الهيئة عملت على إعداد دليل توعوي بعنوان «شهر الخير في بيتك غير»، يتضمن مجموعة من الأفكار والممارسات المتنوعة والمبتكرة للجمهور، لتحقيق الاستثمار الأمثل للشهر الفضيل، فيما أكد عيسى الهاشمي أن دولة الإمارات تولي ملف الأمن الغذائي أولوية ضمن عملها الحكومي، وفي ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها العالم تحديات مختلفة، من ضمنها إمدادات الغذاء، وأن منظومة الغذاء والإمداد في الدولة قادرة على الاستجابة الفورية، وتلبية احتياجات الجمهور، تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وقال: «نعمل في هذا الملف الحيوي، عبر فرق عمل تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والجهات المحلية والقطاع الخاص، للتأكد من توافر السلع الغذائية في كل أسواق الدولة، ونحن مستمرون في تأمين إمدادات الغذاء بالإنتاج الداخلي، أو الاستيراد من الخارج. كما نتابع ونرصد تطورات تجارة الأغذية وإمداداتها إلى الدولة، لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل مع أية متغيرات قد تطرأ».



الأغذية والمشروبات



وكشف الهاشمي أن الأغذية والمشروبات المصدرة والمستوردة إلى دولة الإمارات، لا تزال محافظة على خطتها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، حيث بلغ إجمالي الأغذية المستوردة خلال الربع الأول من 2020، نحو 3.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 13 مليار درهم، وبلغ حجم الصادرات الغذائية نحو 918 ألف طن، بقيمة 3.7 مليار درهم، بينما بلغ حجم إعادة التصدير أكثر من 455 ألف طن.

وأضاف: «يستهلك كل فرد في الإمارات نحو 700 كيلوجرام من الغذاء سنوياً، وهي معدلات اعتيادية لم تتأثر بالظروف الراهنة، ويشمل هذا الاستهلاك 4% من منتجات الأسماك، و29% من المنتجات الحيوانية ومشتقاتها، و32% منتجات المحاصيل الحقلية والحبوب، و21% من الفواكه، و14% من الخضراوات».