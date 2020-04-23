صراع على المناصب والكتل تتراجع عن تعهداتها للكاظمي

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تصاعدت الخلافات بين الكتل السياسية حول المناصب السيادية في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، وذلك بعدما تراجعت بعض الكتل عن تعهداتها السابقة للكاظمي بمنحه حرية اختيار تشكيلته الحكومية. فيما أبدت بعض الكتل استعدادها لتغيير بعض الوزارات التي كانت تديرها في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، بينما اتهمت كتل أخرى الكاظمي بمصادرة حقها وحق المحافظات التي تمثلها في تشكيلته الوزارية، في وقت أكد مسؤول عراقي سابق بدء ظهور علامات اللادولة في البلاد.

وأكد مصدر سياسي، أنّ «الكاظمي يسعى إلى حسم المشاورات التي تحولت إلى مفاوضات بالفترة الأخيرة بينه وبين الكتل السياسية»، مشيراً إلى أن «تعهدات منحه الحرية في اختيار وزرائه وتشكيل حكومته لم تدم». وأضاف أن «أغلب القوى السياسية الرئيسة تطالب الآن بحصص ضمن ما تسميه الاستحقاق الانتخابي»، لافتاً إلى «اتساع الخلافات داخل الكتل السياسية نفسها، حيال تقاسم الوزارات والمناصب الحكومية».

وتابع: ان «تقديم الحكومة إلى البرلمان الذي كان من المفترض أن يتم في الأسبوع الأول من شهر رمضان، لا يبدو ممكناً».

ومن جهته، قال النائب عن كتلة «السند الوطني» فالح الخزعلي، في بيان: «لا يمكن أن يستمر تهميش محافظات الوسط والجنوب على حساب منصب رئيس الوزراء». وأضاف «المنهاج الحكومي للحكومة المقبلة يجب أن يكون منصفاً وواضحاً بما يتعلق بالتوزيع العادل للثروات وتطبيق قانون 55 لسنة 2017 وحصر السلاح بيد الدولة مطلب مهم، إضافة إلى حصر المنافذ والنفط والمطارات والضرائب بيد الدولة».

وبدورها، قالت النائبة عن تحالف «القوى العراقية» محاسن حمدون، «حسب ما لدينا من معلومات فإنه تم تقديم أسماء ثلاثة مرشحين للوزارات المخصصة للمكون (السني) وتم ترك الخيار لرئيس الوزراء المكلف لاختيار من يراه مناسباً»، مبينة أن «الوزارات الست المخصصة للمكون (السني) لم يتم تثبيتها بشكل نهائي ومنها من يمكن تغييره ضمن الحوارات». وأضافت أن «الأرجح أن تكون الوزارات هي الصناعة والتربية والتجارة والهجرة كبديل عن وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى وزارة الدفاع ووزارة أخرى»، لافتة إلى «أننا طالبنا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكن حتى اللحظة لم يتم حسمها».

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، طه حمه أمين، إن «الوفد الكردي أجرى اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع رئيس الوزراء المكلف بشأن تسليم الإقليم 250 ألف برميل إلى شركة سومو مقابل تسلمه كامل مستحقاته من الموازنة». وأضاف أن «الكاظمي أبدى مرونة للاتفاقات الجارية بين بغداد وأربيل بهذا الشأن».