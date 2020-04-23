كوادر «خليفة الطبية» تحتفل بشفاء أصغر مصاب بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

نجحت الكوادر الطبية بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، في علاج الطفل الفلبيني هيرفي ماجوس، أصغر مريض أُصيب بفيروس «كوفيد-19» يدخل العناية المركزة في الدولة، والذي أتم أعوامه التسع مطلع الشهر الحالي، حيث احتفل الكادر بشفائه وخروجه معافى أمس الأول، بعد رحلة علاج استغرقت ما يقارب الثلاثة أسابيع.

كان الطفل قد تم استقباله في قسم الطوارئ بالمدينة بتاريخ 22 مارس/‏آذار الماضي بعد أن كان في مستشفى خاص، وفي اليوم التالي مع تدهور صحته ادخل للعناية المركزة، ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي بجرعات عالية داخل العناية المركزة، وبقي فيها 20 يوماً حتى 11 أبريل الجاري، وغادر المستشفى يوم 21 أبريل بعد أن شفي تماماً.

وأوضح الدكتور الأمين عبدالله أحمد، استشاري طب الأطفال في مدينة خليفة الطبية المعالج لحالة الطفل هيرفي، أنه عند وصول الطفل للطوارئ، كان يعاني التهاباً شديداً في الجهة اليسرى من الرئة والتهاب بسيط في الجانب الأيمن منها نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس، ثم تطورت الحالة في اليوم الثاني وزاد الالتهاب وأصبح في حاجة إلى أكسجين حيث عانى فشلاً في التنفس ووظيفة الرئة، وتم عمل أشعة جديدة له، أظهرت تأثر الجانب الأيمن أيضاً بالالتهاب، فتم التواصل مع العناية المركزة ونقله إليها, مشيراً إلى أن بروتوكول علاجه من فيروس كورونا المستجد تضمن 4 أنواع من الأدوية شملت مضادات الالتهاب العادية، ومضادات الفيروسات، «هيدروكسي كلوروكين»، بالإضافة إلى دواء «انتر فيرون».



من جانبها، قالت والدة الطفل هيرفي، إن والده قد أصيب الشهر الماضي بفيروس كورونا وكان يعاني مشاكل تنفسيه وحمى، وأصيبت هي وطفلها بالعدوى بعد يومين، وتوجهوا إلى أحد المستشفيات لكن حالة الطفل ازدادت سوء، حيث تأثرت رئتاه ما استدعى نقلة إلى المدينة، وبقي الوالدان بعيدين عنه محتجزين في مستشفى آخر، ما سبب لهما قلقاً نفسياً نظراً لبعدهما عنه إلى جانب الآلام التي كانا يشعران بها، لكن عندما وجدت الرعاية الطبية المتخصصة التي حظي بها هيرفي، شعرت بأنه وسط عائلته الثانية. وأعرب كل من والد ووالدة هيرفي، عن تقديرهما لدولة الإمارات واحتضان كوادر الجيش الأبيض الذي أنقذ حياة الأسرة.