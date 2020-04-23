«اقتصادية أبوظبي» تحدد اشتراطات لإعادة فتح مراكز التسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي إعادة فتح المراكز التجارية والمولات بعد الحصول على الموافقات، فيما سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لتوصيات إدارة الطوارئ والأزمات.

وحددت الدائرة في تعميم أن ساعات العمل ستكون من الساعة 12 ظهراً وحتى التاسعة مساء، باستثناء السوبرماركت والصيدليات ومحلات الصرافة المسموح لها بالعمل من التاسعة صباحاً إلى 12 منتصف الليل.

وأوضحت الدائرة في التعميم، أن هناك تقييدات على بعض الأنشطة التجارية والخدمات (سينما ونوادي رياضية، ومراكز الترفيه)، وإغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات.

وجاء في التعميم أنه سيتم تخفيض الطاقة الاستيعابية للمول إلى 30%، ومنع من يزيد عمره على 60 سنة من الدخول، في حين سيكون عمل المطاعم 30% كحد أقصى، والسماح ل 4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة، مع اعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات.