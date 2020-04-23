1500 موظف من «أدنوك» يشاركون في «الإمارات تتطوع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، «أدنوك»، أمس الأربعاء، تفاصيل برنامج مشاركتها في حملة «الإمارات تتطوع» التي أطلقها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لدعم جهود التطوع على الصعيد الوطني، والمساعدة في الحد من تأثير فيروس كورونا المستجد.

وتم إطلاق الحملة التي تديرها مؤسسة الإمارات، خلال الشهر الجاري، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المحلية.

وتأتي مشاركة «أدنوك» في حملة «الإمارات تتطوع» في إطار التزامها بدعم البرامج ذات التأثير الإيجابي في المجتمع، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، والمساهمة في دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات للتخفيف من تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجل أكثر من 1500 موظف من موظفي «أدنوك» حتى الآن، عبر منصة الحملة الإلكترونية «متطوعين.إمارات» لتقديم الدعم الفعلي وعبر المنصات الإلكترونية.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي ل«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز روح التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع، يسرنا التعاون مع مؤسسة الإمارات للمشاركة في حملة الإمارات تتطوع التي تمثل إحدى أهم محاور المنهجية الاستباقية التي تتبناها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19). ونحن في «أدنوك» ملتزمون بدعم الإجراءات الفعالة التي تتخذها حكومة الإمارات للتصدي للتحديات الناجمة عن أزمة الفيروس، والمساعدة في تخفيف آثارها، مع التركيز على جهود ترسيخ ثقافة العمل التطوعي كأسلوب فعال تتضافر فيه جهود المجتمع بروح إيجابية لتحقيق النتائج المنشودة».

وتستضيف «أدنوك» في إطار مشاركتها في الحملة مجلساً افتراضياً ضمن برنامجها «قراءات وآراء أدنوك» الذي يجمع نخبة من قادة القطاعات الحكومية والخبراء العالميين لتقديم رؤى وتحليلات للقضايا الرئيسية التي تواجه العالم اليوم. كما ستقوم «أدنوك» بتوزيع 10000 حقيبة وقائية تحتوي على معدات الحماية الشخصية، مثل الأقنعة والقفازات، إضافة إلى معقمات اليدين، في إطار جهود الشركة للمساهمة في حماية أفراد المجتمع والوقاية من الفيروس. (وام)