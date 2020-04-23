برامج رمضانية في الزيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الذيد الثقافي الرياضي عن إطلاق حزمة متنوعة من البرامج خلال شهر رمضان الكريم، تستهدف جميع أفراد المجتمع. وهنأ سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بقرب حلول شهر رمضان الكريم مؤكداً أن النادي سيواصل تنفيذ برامجه التي درج على تنظيمها في كل عام خلال الشهر الكريم بما يتناسب مع الظروف الحالية وتفشي فيروس «كورونا».



وأوضح ابن هويدن أن إدارة نادي الذيد واللجنة الثقافية والإعلامية وكوادر النادي سيعملون على استخدام التقنيات البصرية الحديثة في طرح عدد من البرامج الرياضية والاجتماعية، وسيتم بث تدريبات على حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إن البرامج ستكون تحت شعار «صحتكم أغلى».

وأكد أن النادي يستعد لتوزيع مواد غذائية ل800 أسرة في المنطقة بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وجمعية الشارقة الخيرية وسيتم طرح مسابقة الذيد للقرآن الكريم.

وقال إن لاعبي النادي سيشاركون في مسابقات نادي الشارقة للشطرنج وكذلك نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والتي ستنفذ من خلال البرامج الإلكترونية، وأوضح أن النادي رصد جوائز قيمة للمشاركين.