شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبى تقر خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت اقتصادية دبي خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، وتتضمن الخطة إعادة فتح الأعمال على 4 مراحل تتضمن القطاعات الاقتصادية في دبي وفق عدد من التدابير الإحترازية وساعات العمل المحددة والإجراءات التي تضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية في دبي.

وكشفت خطة إعادة فتح الأسواق، التي نشرتها "الإمارات اليوم" على نسخة منها عن أن المرحلة الأولى للخطة تشمل مراكز التسوق والمولات، ووسائل النقل والمواصلات، ومراكز الأعمال والمقرات الإدارية للشركات، والخدمات الاجتماعية، والقطع الثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى القطاعات المستثناة بالفعل من وهي قطاعي الإنشاءات والصناعة، كما تتضمن الخطة استثناءات من إعادة الفتح في المرحلة الأولى حيث لا تشمل بعض المجالات.

وقال مصدر مسؤول في اقتصادية دبي، فضل عدم ذكر اسمه، إنه جرى توزيع خطة إعادة فتح الأسواق على الأطراف المعنية في قطاع الأعمال، حيث تتضمن الخطة التعليمات والتدابير الاحترازية التي يجب على كل قطاع اتباعها، موضحا انه لم يتم تحديد موعد إعادة فتح الأسواق، وأن موعد إعادة الفتح مرهون بالتنسيق مع جهات عدة في الإمارة، متوقعا اعلان موعد الترتيب الزمني للخطة خلال أيام.