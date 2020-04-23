هنية يدعو الرئيس الصيني لدعم فلسطين في مواجهة "كورونا"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الأربعاء، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى دعم فلسطين في مواجهة وباء "كورونا".

وقال هنية في رسالة نصية بعثها للرئيس الصيني، تلقت الخليج 365 نسخة منها: "نتقدم بأطيب التهاني لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة الانتصار على وباء كورونا، وأننا نشارك العالم إعجابه بالكفاءة وقوة العزيمة والعلم التي واجهت بها بلدكم هذا المرض القاتل".

ودعا هنية الرئيس الصيني إلى "تقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخيمات الشتات لمواجهة وباء كورونا وآثاره".

ولفت إلى أن "جهود الصين الجبارة تجاوزت حدود الدولة لتشمل العديد من دول العالم"، معتبرا ذلك "موقفا إنسانيا يؤسس لتعزيز التعاون الدولي، والاستجابة المشتركة لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد البشرية جمعاء".

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وأشار رئيس المكتب السياسي للحركة إلى "الحرص على العمل مع جمهورية الصين لتعزيز المصير المشترك لكل من الصين وفلسطين، بما يشكل نموذجًا تحتذي به البشرية كلها".

وثمن هنية "التزام الصين بدعم القضية الفلسطينية العادلة، من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة".



وحتى مساء الأربعاء، وصل إجمالي المصابين 335 في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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