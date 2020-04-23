ترامب وأمير قطر يبحثان تعزيز العلاقات وأزمة كورونا

الدوحة / الخليج 365

بحث أمير قطر تميم بن حمد، الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأزمة "كورونا".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، مساء اليوم، بأن "أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها".

وتناول الاتصال الهاتفي أيضا "أبرز الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".

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وناقش أمير قطر والرئيس الأمريكي، "سبل مكافحة وباء فيروس كورونا والوقاية منه والحد من انتشاره ومجالات التعاون في هذا الشأن"، وفق "قنا".

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و621 ألفا بالعالم، توفي منهم نحو 183 ألفا، وتعافى أكثر من 714 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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