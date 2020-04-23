الجمعة أول رمضان في مصر ولبنان وتونس والعراق

عواصم / مراسلون / الخليج 365

أعلنت مصر ولبنان وتونس والعراق وجماعة "الحوثي" في اليمن أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ففي مصر، قال المفتي، شوقي علام، في بيان متلفز، إنه تحقق بواسطة اللجان الشرعية والعلمية للدار عدم ثبوت رؤية هلال رمضان بالعين المجردة، مساء الأربعاء، ووافق ذلك الحساب الفلكى أيضا.



وأضاف: "بذلك، يكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان".



وفي العراق، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء.

وأضاف أن يوم الخميس سيكون مكملا لشهر شعبان.

ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان، الخميس؛ حيث جرت العادة في العراق أن يبدأ الشيعة صيام رمضان بعد يوم من بدء السُنة.

وفي لبنان، قالت دار الفتوى، في بيان، إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما".

Advertisements

وأضافت: "ويكون يوم الجمعة هو أول أيام رمضان المبارك للعام 1441هـ".

وفي تونس، أعلن المفتي عثمان بطيخ أنه "لم يتسن رؤية الهلال مساء اليوم من قبل مصالح الرصد الجوي".

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "بذلك يكون الخميس هو المتمم لشهر شعبان والجمعة أول رمضان".

وفي اليمن، سيكون الجمعة أول أيام رمضان في مناطق سيطرة الحوثيين.

إذ قالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين إن دار الإفتاء أعلنت أن الخميس هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام رمضان سيكون الجمعة وفقا لما أكدته محكمة الاستئناف ولجنة الأهلة.

فيما أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة المعترف بها دوليا أن لجنة الأهلة التابعة لها ستقوم بتحري رؤية الهلال مساء الخميس.

وبخلاف مصر ولبنان وتونس والعراق، تستطلع باقي الدول العربية هلال رمضان مساء الخميس؛ حيث يوافق لديها اليوم الـ28 من شعبان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.