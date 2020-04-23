شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الهلال الأحمر» بشأن تصريح الخروج للحالات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن الموافقة على طلب خدمة إذن الخروج أثناء منع التجول عبر تطبيق “أسعفني” هو من اختصاصات الأمن العام، ويتمثل دور الهلال الأحمر في الناحية التقنية فقط.

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وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن صلاحية تصريح الخروج للمنشآت الصحية للحالات الطارئة يستمر لمدة ساعة واحدة، مع ضرورة الحصول على إثبات تواجد صاحب التصريح في المنشأة الصحية عند العودة لإبرازها لدى الجهات المختصة.

وأشارت هيئة الهلال الأحمر، إلى أن الخدمة تم استحداثها لخدمة الحالات الصحية الطارئة والتي لا تحتاج إلى نقل إسعافي، وذلك لتخفيف الضغط على غرفة عمليات الهلال الأحمر في جميع مناطق المملكة وحتى لا تتأثر عمليات النقل الإسعافي للحالات الحرجة.