بريطانيون يحيون جثمان طبيب ليبى توفى بكورونا وهو يعالج مرضى الفيروس.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى طبيب ليبى كان يساهم في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بعد أن أصيب بمرض "كوفيد 19".



توفي الطبيب صادق الهوش، ليبي الجنسية، بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا أثناء عمله على إنقاذ المصابين بعد تفشي الوباء في البلاد.

وقدّم السفير البريطاني إلى ليبيا، نيكولاس هوبتون، تعازيه إلى عائلة الطبيب الراحل، وقال: "من المحزن جدا خبر وفاة الطبيب الليبي، الصادق الهوش"، وأضاف "‏نقدم خالص الشكر لكل ما قدمه لهيئة الصحة البريطانية، وللعديد من الليبيين الذين يقومون بنفس الجهود"، بحسب موقع"218tv".

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